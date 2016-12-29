Четверг, 29 Декабря 2016

АрмИнфо. ВС Азербайджана предприняли очередную попытку диверсионного проникновения на армяно-азербайджанской госгранице.<Рано утром 29 декабря на участке госграницы от села Чинари Тавушской области Армении в юго-восточном направлении госграницы вооруженные силы Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения.

ВС Армении вступили в схватку с противником. Применяется снайперский и гранатометный огонь, который продолжается и сейчас. ВС Армении полностью контролируют ситуацию, предотвращая посягательства противника>, - говорится в сообщении пресс-секретаря Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, опубликованном на страничке в Facebook.