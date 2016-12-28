Среда, 28 Декабря 2016

Член правления партии “Армянский национальный конгресс”, общественный деятель, врач-репродуктолог Ваан Вардапетян в интервью ИА АрмИнфо рассуждает о самых главных событиях уходящего года. А также комментирует недавнее выступление лидера АНК Левона Тер-Петросяна, рассуждает о возможных путях в направлении достижения карабахского урегулирования. Делится своими пожеланиями в Наступающем году.

Чем Вам запомнился уходящий 2016-й?

Так уж получилось, что в моей памяти в первую очередь обычно всплывают хорошие, внушающие позитив, события уходящего года. Как специалист в числе таковых отмечу рождение новых человеческих жизней, внушающее мне лично чувство глубокого удовлетворения. Жизнь человека бесценна, убежден в этом, прежде всего, как врач. И именно по этой причине позабыть самое запоминающееся событие 2016-го т. н. апрельскую, четырехдневную войну, к сожалению, невозможно. Прежде всего, в силу того, что эти четыре дня отняли у нашего народа более сотни молодых жизней. Для врача и гуманиста гибель даже 10 азербайджанцев в ответ на одну армянскую жизнь утешением служить не может. Это может быть исключительно источником глубокой боли. Апрель 2016-го продемонстрировал слабость иммунитета нашей страны, даже несмотря на то, что ситуация была урегулирована благодаря мужеству армянского солдата и офицера. Эти 4 дня наглядно продемонстрировали глубину наших проблем, начинающихся с нелегитимной власти и продолжающихся агонизирующей экономикой. В подобных условиях иметь мощную армию невозможно по определению. И, тем не менее, армия продолжает находиться в центре нашего внимания, что позволяет ее поддерживать в более-менее удовлетворительном состоянии. Не могу не отметить, что именно армия в первую очередь продолжает нести на себе последствия недостатка дипломатической работы и недостатка воспитания будущих военнослужащих в их семьях.

Прозвучавшая в ходе состоявшегося недавно съезда АНК речь первого президента Армении Левона Тер-Петросяна вызвала обширную полемику среди политического спектра республики. Позволяет ли выступление лидера АНК предполагать наличие в его основе глубокого анализа по осмыслению происходящих в Армении и главное вокруг Армении процессов и перспектив. Поделитесь Вашим впечатлением от этой речи.

Начнем с того, что и сегодня Левон Тер-Петросян продолжает оставаться в диалоге с обществом самым искренним армянским политиком. И его осознание ответственности за предотвращение, спасение страны от новой войны, бедствий, человеческих потерь, выступления с иным контентом предполагать не могло. На мой взгляд, мы просто обязаны пропагандировать мир и воплотить тезисы этого политического, глубоко осознанного выступления в реальность. На основе тесного общения с самыми широкими слоями нашего общества, могу сказать, что для граждан, несущих на своих плечах тяготы жизни в нашей стране, граждан, связывающих свое будущее, работу, будущее своих детей с Арменией, не рассматривающих ее в качестве объекта туризма, положения речи Тер-Петросяна были ожидаемы и понятны.

Иными словами, Вы считаете, что его речь отражала общественные настроения?

Его речь отражала настроения энной части нашего общества, о чем свидетельствует множество положительных откликов. Однако, безусловно, считаю важным и наличие откликов негативных, которых также было немало. Первое что бросается в глаза, послушав, критикующих Тер-Петросяна, политологов и политических деятелей, - недостаток интеллекта, качества. Наглядный пример – “Тер-Петросян сдал ключ от карабахского урегулирования России”. Меж тем, когда Арцах действительно вытеснялся из переговорного процесса, фальсифицировались выборы, создавалась очередная нелегитимная власть, сопровождаемая политзаключенными и жертвами, таких выступлений практически не было. И именно все это в совокупности ослабило страну, довело Армению до ее сегодняшнего состояния и потому является национальным предательством. Тер-Петросяна обвиняют в готовности сдать территории, забывая, что переговоры сегодня ведет не Тер-Петросян, и сдавать территории предстоит не ему. Буквально сегодня он сам заявил, что элементарно озвучил в выступлении обсуждающуюся на переговорах концепцию урегулирования, в принципе, принятую властями. Однако, авторам подобных ура-патриотических, смехотворных выступлений подобные нестыковки отнюдь не мешают. Тер-Петросян ведь не начал говорить о поэтапном плане урегулирования сегодня, он говорил об этом, начиная с 1998 года, проявляя строгую последовательность. Чего нельзя сказать о существующей власти, которая после долгих метаний, сегодня также ведет переговоры исключительно вокруг поэтапного варианта. Однако, это не помешало некоторым в свое время обсуждать в качестве варианта пути урегулирования даже сдачу Мегри. Что касается выбранного для речи первого президента временного промежутка, то глубоко убежден, что он был выбран правильно. Пришло время, наконец, протрезветь и осознать реалии. Пришло время забыть о пафосе, прочих высоких, но неприменимых в политике категориях и рассуждать здраво и во благо собственной страны. На фоне тенденций репатриации наших соотечественников в Армению, Арцах, роста экономики, рождаемости, я бы сам усомнился в целесообразности скорейшего урегулирования конфликта. Однако все последние годы продемонстрировали исключительно обратные тенденции. Соответственно, затягивание урегулирования ничего хорошего в себе не содержит, как для Армении, так и для Арцаха. Поэтому я глубоко убежден в том, что любые лже-патриотические призывы к отказу от поэтапного, основанного на взаимных компромиссах, ведущего к миру, отсутствию новых жертв, урегулированию превращают лиц их озвучивающих в пособников войны.

Поговорим о мире в Вашем представлении…

Мир – понятие весьма широкое и многослойное. Прежде всего, мир должен быть в нас самих, в наших душах. Придя домой раздраженным, любой из нас никогда не обретет мир и спокойствие даже в собственной семье. Одни споры и скандалы. Поэтому мы способны установить мир в своем окружении и на своих границах лишь обретя этот мир в самих себе. Сама жизнь, история показала, что к миру всегда тяготеют сильные, победители. Проигравшие лишь размахивают кулаками и сотрясают воздух проклятиями. Поэтому тяготение к миру для нас, на мой взгляд, – жизненная необходимость. Взаимные уступки содержат в себе главное – мир, так необходимый нашему народу, всему региону. Мир содержит в себе все: путь к достижению статуса Арцаха, достижению Арменией реальной, а не декларативной независимости, наконец, к полноценному развитию, репатриации. И отсутствие гарантий успешности противоположного варианта делает для меня лично мир безальтернативным.

Не согласиться с Вашим обоснованием необходимости стремления к миру, конечно, трудно, однако, у такого мира есть и другая сторона медали. Вы считаете, что одна лишь сдача территорий действительно способна привести власти Азербайджана к пониманию необходимости обретения долговременного мира? Вы обрисовываете лишь первую часть пути к миру, меж тем как общество нуждается в осознании и понимании всего будущего пути...

Обществу следует осознать, что завтра или послезавтра Азербайджан не будет готов к взаимным уступкам в большей степени, чем он готов к ним сегодня. У нас нет ни единой гарантии, что в будущем мы сможем достичь более приемлемого для Армении и Арцаха варианта. Что же касается представления всего пути, то для того и существует дипломатия, в том числе и в Армении. МИД, к примеру, должен объяснить неприемлемость и вредоносность тезиса “ни пяди земли” его авторам, популистам, превращающим вопрос общенационального значения в объект избирательной кампании.

И в этом свете, утверждая обратное, “Армянский национальный конгресс” взваливает на себя большую ответственность. Многие в Армении считают, что в условиях отсутствия решения вопроса статуса Арцаха, любые взаимные уступки означают неминуемое поражение. На мой взгляд, это не так. Бесспорность необходимости определения статуса очевидна. Однако для достижения успеха в этом вопросе нужно начать движение в этом направлении, нужно начать процесс. Хорошо это или плохо, нравится нам его авторы или нет, но на столе переговоров лежит документ, основанный именно на взаимных уступках. Это реальность, опровергнуть которую невозможно. Что же касается гарантий успешного завершения основанного на взаимных уступках и ведущего к миру урегулирования, то о них, наверное, все же стоит задуматься тем, кто ответственен за страну в силу занимаемого, в данном случае неважно каким путем, поста, должности. В конце концов, у нас есть МИД, дипломатия им и следует думать о правильном направлении продолжении пути.

Например?

Не так давно АНК организовал достаточно интересное обсуждение карабахской тематики, в ходе которого эксперт международного права из Франции Раффи Галфаян довольно логически проанализировал одну из последних статей Тер-Петросяна в которой в качестве пути в направлении возвращения к самоопределению, упоминалась необходимость применения такого международного понятия как “самоопределение во имя спасения” или Remedial recognition. Апрельские события ведь в очередной раз продемонстрировали невозможность сосуществования народа и его палача. Поэтому Армения и Арцах не стремятся к закреплению за собой территорий, нам нужно всего лишь спасти часть собственного народа посредством применения самоопределения. И учитывая, что это сегодня самый работающий в международном праве тезис, на мой взгляд, нашей дипломатии следует сосредоточить свое внимание именно на нем.

В Армении, как, впрочем, и в любой другой стране, имеющей неурегулированный конфликт, предвыборный период характеризуется ужесточением риторики. В этих условиях лидер АНК – партии намеревающейся в будущем году принять участие в парламентских выборах, выступает с призывом к пацифизму. Как это может отразиться на парламентских перспективах АНК, на Ваш взгляд?

Левон Тер-Петросян является политическим деятелем, в первую очередь, исходящим в своих действиях из интересов государства и государственности. Я говорил об этом неоднократно. При этом я и мои соратники по партии прекрасно осознаю все содержащиеся в этом риски. И, тем не менее, в отличие от остальных политических сил, выступающих перед обществом с популистическими, не имеющими ничего общего с реальностью, заявлениями, АНК всю свою работу направляет на то, что бы донести до общества тезисы, положения и суть его точки зрения. При этом мы готовы сделать все для оказания поддержки даже этой скомпрометированной власти, с тем, чтобы ее представители чувствовали себя за столом переговоров более уверенно, пытаясь достигнуть наибольших уступок. Ни один армянин не может желать сдачи территорий. В конце концов, все конфликты в мире всегда происходили за территории. Однако, одного удерживания территорий недостаточно, их нужно заселять с целью превращения в родину будущих поколений. Что, собственно, делалось в последние годы президентства Тер-Петросяна. Впоследствии, по причине отсутствия ресурсов, программа была свернута. И, на мой взгляд, в условиях отсутствия на этих территориях населения, говорить о том, что они наши, не приходится. Они не наши и это факт, грустный, неприятный, но факт.

После Ваших последних слов не могу не задать следующего вопроса. Учитывая схожесть тезисов декабрьской речи Тер-Петросяна с содержанием последних выступлений Сержа Саргсяна, многие считают, что лидер АНК тем самым пытается застолбить за своей партией место в “системе квотирования” мест в парламенте будущего созыва…

Я оцениваю подобные разговоры как лишенное логики злословие. Вопрос числа мандатов АНК, при большом желании, в реальности можно было решить намного раньше. Однако, зная Тер-Петросяна, могу сказать, что главной и реальной победой для него может быть отнюдь не увеличение числа мандатов АНК с семи на энное количество. Главным для Тер-Петросяна является содействие достижению мира. Именно это является его первостепенной миссией, на фоне которой все остальные вопросы представляются второстепенными. И именно потому, что и для него главное - не депутатский мандат, а обеспечение сегодня мирной жизни наших будущих поколений, я полностью разделяю взгляды лидера нашей партии.

Ваши пожелания армянскому народу в Наступающем году.

В Наступающем году я желаю Армении свободных и справедливых парламентских выборов. Я придаю очень большое значение предстоящим выборам. Проделав немалую работу в направлении непринятия обществом новой Конституции, могу сказать, что усилиями АНК народ действительно мобилизовался и отверг саму идею конституционного референдума. Тем не менее, это не помешало власти уже всем известными способами эту Конституцию нам все же навязать. И благодаря так называемому рейтинговому голосованию в реальности предстоящие выборы будут больше мажоритарными, чем пропорциональными. Это также говорит о желании республиканцев прикрыть свой позорно низкий имидж некоторыми именами и, кстати, кличками в своем пропорциональном списке. Я всегда был убежден в том, что в фундаменте всех наших бед лежит нелегитимная власть. Поэтому главным залогом преодоления всех нелицеприятных явлений в нашем обществе, успешного развития Армении считаю формирование легитимной власти посредством проведения нормальных, цивилизованных выборов. Любое новое правительство, с любыми именами, сформированное не на основе подобных выборов, успеха иметь не может. И мы должны признать, что пока что провести такие выборы нам не удалось. Поэтому, будучи самым непримиримым противником существующей власти, практически во всех вопросах, мешать ей в карабахском урегулировании АНК не будет. Ну и, конечно же, я пожелаю нашему народу того, к чему он стремится, и о чем мы с вами говорили – мирного неба.