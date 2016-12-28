Среда, 28 Декабря 2016

АрмИнфо. Минздрав Армении намерен за счет оптимизации сферы увеличить в 2017 году почти на треть объемы предоставляемых медицинских услуг. Об этом 27 декабря в ходе итоговой пресс-конференции министра здравоохранения РА Левона Алтуняна заявил его заместитель Самвел Маргарян.

«Мы представили правительству предложение по экономии 2.7 млрд драмов благодаря программе оптимизации сотрудников, лишних структур, зданий, автомобилей и других активов. Эти деньги будут направлены на увеличение числа и качества медуслуг населению», - отметил он. В этой связи замминистра сообщил, что уже в ноябре удалось снизить до среднерыночной цены такие труднодоступные для населения услуги как КТ, МРТ, благодаря чему в 2017 году в рамках бюджетных дотаций в 540 млн. драмов возможно будет увеличить и их объем на 30%. Он сообщил, что оптимизация предусмотрена и при реализации соцпакетов для госслужащих, в связи с чем и тут можно будет добиться роста объема услуг на 20%.

Подытоживая финансовые показатели за 2016 год, замглавы ведомства сообщил, что бюджет сферы здравоохранения в отчетном году составил 89 млрд. драмов, из коих 27 млрд. было выделено на амбулаторное лечение. В текущем году государством в рамках госзаказа было профинансировано 323 тыс. случая лечения различным 27 группам населения, в числе которых социально необеспеченные, инвалиды и др.

По его словам, достижением Минздрава в 2016 году стал старт работы по внедрению системы электронного здравоохранения (E-Health), полноценное функционирование которой начнется в августе-сентябре 2017 года. По его словам, система содержит в себе сведения о работниках выполняющих госзаказ 470 медицинских организаций (95% от общего числа). Около 20 тыс. медработников уже получили к ней доступ. Вместе с тем в систему будет включен список зарегистрированных на территории РА медикаментов. «Электронная система повысит прозрачность распределения средств, мы сможем следить за процессом лечения, что позволит минимизировать возможные злоупотребления. Система подключена к Полиции во избежание махинаций», - отметил он.

Со своей стороны министр здравоохранения Левон Алтунян сообщил, что уровень смертности от инфаркта сократился на 500 случаев в сравнении с предыдущим годом; зафиксирован 1371 случай успешного срочного реанимационного вмешательства; по госзаказу было проведено 3216 операций на сердце, из коих 167 – детям. В общей сложности в рамках госзаказов было зарегистрировано 321 580 случаев оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, из которых 86,5 тыс. - детям от 0 до 18 лет. Л.Алтунян отметил, что для повышения качества медобслуживания в последующие два года предусмотрено поэтапно усовершенствовать нормативно-правовую базу и пересмотреть ценовую политику предоставляемых медицинских услуг.

В заключении глава Минздрава отметил, что доля здравоохранения в структуре ВВП Армении составляет всего 1,6%, предусмотрено в среднесрочной перспективе достичь показателя в 3-4%.