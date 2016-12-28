Среда, 28 Декабря 2016

АрмИнфо. Предлагаемые Армении компанией "Росатом Международная сеть" мини-ГЭС в контейнере могут быть успешно установлены на водотоках республики, и при условии соблюдения лимитов водоотбора, величины природоохранных попусков, а также принятых норм строительства и эксплуатации сооружений, безусловно, поспособствуют нормальной деятельности природных экосистем страны.

Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявила известный в стране специалист по водным ресурсам, к.т.н. Кнарик Оганесян.

По ее словам, известно, что гидроэлектростанции являются экологически наиболее безопасными в перечне других альтернативных источников электроэнергии. В отличие от водопотребителей (коммунальное хозяйство, орошение, промышленность и др.), ГЭС относятся к категории водопользователей, т.е. после использования в энергетических целях изъятый водный ресурс возвращается в водоток практически без потерь, с незначительным тепловым загрязнением, а в условиях турбулентности горных потоков температура воды весьма быстро восстанавливается. Однако, как отметила Оганесян, за последние годы вследствие чрезвычайно экстенсивного строительства малых ГЭС в Армении на водотоках республики экологическое состояние водных экосистем резко ухудшилось. Это происходит из-за нарушения режима природоохранных попусков, которые препятствуют сохранению биоразнообразия (флоры и фауны) водных экосистем. В числе других факторов нарушения нормальной деятельности природных экосистем эксперт считает частое превышение установленных лимитов водоотбора, нарушение норм строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений. Поэтому, считает она, с точки зрения экологической безопасности, предлагаемые Армении мини-ГЭС в контейнере могут успешно эксплуатироваться в отдаленных населенных пунктах в качестве альтернативы использованию неэкономичных и неэкологичных источников энергии. Это решение не требует возведения плотин, и не нарушает экологию рек и других водоемов.

Напомним, что в настоящее время компанией "Росатом Международная сеть" ведутся переговоры о поставке мини-ГЭС в контейнере в Армению и в ряд других стран. Производственная компания Ganz EEM (Венгрия, входит в машиностроительный дивизион "Росатома" - "Атомэнергомаш") уже заключила первый официальный контракт на поставку мини-ГЭС контейнерного типа с компанией International Energy Company, LTD (Грузия), развивающая гидроэнергетическое направление в соседней стране. По условиям контракта она приобретет пилотную станцию (поставка которой состоится в первой половине 2017 года) и затем ещё несколько мини-ГЭС номинальной мощностью от 0,6 до 2 МВт. Заключение первой сделки по поставке данного оборудования стало возможным при непосредственной поддержке компании "Русатом Международная сеть", которая является отраслевым комплексом "Росатома", призванным осуществлять поддержку на международных рынках дочерних компаний "Росатома" по продвижению их продукции и услуг.

Мини-ГЭС производства компании GANZ - это простое и экономичное решение, которое может применяться в тех регионах, куда с финансовой, либо технической точки зрения невозможно провести централизованное электроснабжение. Станция представляет собой турбину и комплект вспомогательного оборудования, установленный в контейнере. Контейнерное решение позволяет существенно сократить сроки запуска и в разы снизить стоимость строительных работ.