Среда, 28 Декабря 2016

АрмИнфо. Экс-министр обороны Сейран Оганян опроверг информацию о том, что его политические амбиции являются проектом правящего в Армении режима. Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

При этом он заявил, что его действия не направляются со стороны первого, второго либо третьего президентов Армении. "Решение о представлении политической заявки я принял самостоятельно, исходя из внутриполитического, экономического и нравственного кризиса в стране", - отметил он. При этом Оганян добавил, что он вместе со своими сторонниками будут служить во благо Армении и ради ее процветания. "Во время всех трех президентов , занимая высокие посты, я служил не личностям, а Республике Армения, следовательно, примитивны все торги на этот счет", - отметил он.

Экс-министр вновь подчеркнул, что скорое разрешение карабахского конфликта посредством бессмысленных, на его взгляд, уступок может нанести серьезный удар государственности. Он напомнил, что в условиях замороженного конфликта, экономика Арцаха фиксирует рост, а население увеличивается. "Следовательно, неприемлемы все разговоры о взаимных уступках без принятия резолюций, гарантирующих безопасность и суверенитет Арцаха", - отметил он, добавив, что высоко ценит роль международных структур и, в первую очередь, России в вопросе мирного разрешения конфликта.

Оганян также посоветовал воздержаться от политических манипуляций вокруг апрельской войны. "Давать оценки апрельским событиям могут лишь те военные деятели, которые подробно проинформированы ситуацией на передовой, ее особенностями, проблемами армии и вооружений. В эти дни победу одержали солдаты и их командующие, и нельзя использовать кровь погибших в политических манипуляциях", - отметил экс-министр.

Отметим, что экс-министр обороны Сейран Оганян 20 декабря заявил о намерении участвовать в парламентских выборах, сформировав новую команду, которая, на его взгляд, будет более эффективно править страной. Он также заявил, что проводит политические консультации со многими политическими силами, однако подробности представит позже.