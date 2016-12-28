Среда, 28 Декабря 2016

АрмИнфо. Для оперативного решения задач, возникших при экспорте армянской продукции на КПП "Верхний Ларс" российско- грузинской границе будет создана специальная рабочая группа. Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян.

По словам министра, усилиями возглавляемого им ведомства, Комитета госдоходов и руководства таможенного пункта "Верхний Ларс" сформирована рабочая группа, которая призвана в оперативном порядке решать задачи, возникающие на КПП.

Министр сообщил, что в этом направлении были проведены также обсуждения с Министерством обороны Армении. По итогам переговоров достигнута договоренность об организации доступных по цене воздушных перевозок для тех хозсубьектов, которые по определенным причинам застряли на КПП и перевозят быстропортящийся товар.

Отметим, что на участке Военно-грузинской дороги Степанцминда - Ларс на границе с российской стороны расположен КПП "Верхний Ларс", с грузинской - КПП "Дарьял". В условиях блокады Армении со стороны Турции и Азербайджана этот КПП, обеспечивающий единственную прямую наземную транспортную связь между Арменией и Россией, играет важную роль в экономических связях республики с внешним миром. Данное направление не редко из-за погодных условий закрывается, что создает серьезные затруднения для грузоперевозчиков.