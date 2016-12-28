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 Среда, 28 Декабря 2016

Карина Меликян

Банк ВТБ (Армения) возобновляет автокредитование на улучшенных условиях

Банк ВТБ (Армения) возобновляет автокредитование на улучшенных условиях

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) предлагает физическим лицам драмовые кредиты на приобретение автомобилей как на первичном, так и на вторичном рынках. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе банка, условия автокредитования улучшены: процентная ставка - 16% годовых, предоплата - от 20%, срок погашения

- до 7 лет, максимальный размер кредита - до 28 млн драмов. В течение всего срока кредита Банком осуществляется страхование заемщика/созаемщика и автомобиля.

Согласно источнику, автокредит в Банке ВТБ (Армения) могут получить физические лица-резиденты РА в возрасте от 23-х лет и на момент погашения кредита не достигшие 65-и лет. Для рассмотрения заявки о получении кредита требуется минимальный пакет документов. Срок принятия предварительного решения по предоставлению кредита в случае приобретения автомобиля на первичном рынке - до 5 рабочих часов, в случае покупки на вторичном - до 2-х рабочих дней.

В Банке ВТБ (Армения) можно оформить кредиты на приобретение новых автомобилей из автосалонов официальных дилеров, а также подержанные автомобили с возрастом до 10-и лет с авторынка /физ.лиц (для личного/ семейного пользования), в том числе импортированные в течение 30 дней до подачи заявки.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, по объему розничного кредитования Банк ВТБ (Армения) входит в лидирующую тройку с объемом 78.4 млрд драмов. В общем кредитном портфеле банка доля розницы превышает 43%. В суммарном же объеме розничного кредитования доля Банка ВТБ (Армения) достигает на рынке 11%.

Отметим, что с кризисом 2009 года кредитование покупок подержанных автомобилей, в связи с высокими рисками, существенно сократилось. В течение последних 2-х лет этот сегмент вновь начал привлекать внимание кредиторов, однако объемы кредитования пока существенно отстают от предкризисного уровня.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Банк ВТБ (Армения) является бессменным лидером по охвату филиальной сети (67) с присутствием не только в столице, но и во всех областях страны.

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