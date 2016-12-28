Среда, 28 Декабря 2016

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) предлагает физическим лицам драмовые кредиты на приобретение автомобилей как на первичном, так и на вторичном рынках. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе банка, условия автокредитования улучшены: процентная ставка - 16% годовых, предоплата - от 20%, срок погашения

- до 7 лет, максимальный размер кредита - до 28 млн драмов. В течение всего срока кредита Банком осуществляется страхование заемщика/созаемщика и автомобиля.

Согласно источнику, автокредит в Банке ВТБ (Армения) могут получить физические лица-резиденты РА в возрасте от 23-х лет и на момент погашения кредита не достигшие 65-и лет. Для рассмотрения заявки о получении кредита требуется минимальный пакет документов. Срок принятия предварительного решения по предоставлению кредита в случае приобретения автомобиля на первичном рынке - до 5 рабочих часов, в случае покупки на вторичном - до 2-х рабочих дней.

В Банке ВТБ (Армения) можно оформить кредиты на приобретение новых автомобилей из автосалонов официальных дилеров, а также подержанные автомобили с возрастом до 10-и лет с авторынка /физ.лиц (для личного/ семейного пользования), в том числе импортированные в течение 30 дней до подачи заявки.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, по объему розничного кредитования Банк ВТБ (Армения) входит в лидирующую тройку с объемом 78.4 млрд драмов. В общем кредитном портфеле банка доля розницы превышает 43%. В суммарном же объеме розничного кредитования доля Банка ВТБ (Армения) достигает на рынке 11%.

Отметим, что с кризисом 2009 года кредитование покупок подержанных автомобилей, в связи с высокими рисками, существенно сократилось. В течение последних 2-х лет этот сегмент вновь начал привлекать внимание кредиторов, однако объемы кредитования пока существенно отстают от предкризисного уровня.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Банк ВТБ (Армения) является бессменным лидером по охвату филиальной сети (67) с присутствием не только в столице, но и во всех областях страны.