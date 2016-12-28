Среда, 28 Декабря 2016

АрмИнфо. Конверс Банк на втором этапе пополнения капитала провел дополнительную закрытую эмиссиию в объеме 2,429,400,000 драмов. Это позволило банку нарастить нормативный общий капитал до 31.9 млрд драмов, с превышением грядущего с 2017 года нормативного минимального уровня в 30 млрд драмов.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе банка, из выпущенных в рамках данной эмиссии 8098 простых акций 7693 приобрела аффилированная группе компаний Эдуардо Эрнекяна компания Айпост Траст Менеджмент Би. Ви., а 405 - Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина. В итоге доля Айпост Траст Менеджмент Би. Ви. составила 14,06%, Кафедрального собора Первопристольного Эчмиадзина сохранилась на уровне 5%, а Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - снизилась с 95% до 80,94%.

До этого в сентябре с.г. на первом этапе Конверс Банк пополил капитал на 7 млрд драмов. В частности, мажоритарный акционер - Advanced Global Investments LLc вложил в уставной капитал Конверс Банка 6.6 млрд драмов, а остальные 0.4 млрд драмов поступили от Кафедрального собора Первопристольного Эчмиадзина. В итоге на первом этапе путем прямых вложений со стороны акционеров нормативный общий капитал банка был доведен до 28.2 млрд драмов, а их доли сохранились на уровне 95% и 5% соответственно.

Одновременно с поэтапным пополнением и укреплением капитала, банк пересматривает систему корпоративного управления в соответствии с международными стандартами. В Банке особо отметили новые подходы стратегии долгосрочного развития, в рамках которых по инициативе

известного аргентинского бизнесмена армянского происхождения Эдуардо Эрнекяна (руководитель Advanced Global Investments LLc) основана Комиссия инвестиционных программ с возложением на неё функций разностороннего исследования инвестиционных возможностей в разных отраслях экономики Армении, выявления инвестиционной привлекательности, оценки реализуемости. В состав Комиссии входят специалисты высокой квалификации. Работа комиссии позволит активизировать содействие таким отраслям, как агросектор, горнорудная отрасль, высокие технологии, возобновляемая энергетика, усилить финансовую поддержку отечественных экспортеров и реализовать эффективные программы с обеспечением экологической безопасности. Эти программы подлежат дальнейшему долгосрочному банковскому финансированию и нацелены на привлечение инвестиций из диаспоры.

Отметим, что ЗАО "Конверс Банк" основано в 1993 году. После повторного пополнения в декабре 2016 года акционерами банка выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5% и Айпост Траст Менеджмент Би. Ви. - 14,06%. Филиальная сеть банка насчитывает 34 подразделения, 13 из которых расположены в Ереване, 20 - в регионах и 1 - в НКР. Общий капитал Конверс Банка на 1 октября 2016г составлял 30.2 млрд драмов ($63.7 млн), нормативный общий капитал - 28.2 млрд драмов, уставной капитал - 14.1 млрд драмов ($29.6 млн), активы - 173.7 млрд драмов ($366.1 млн), кредитные вложения - 107.8 млрд драмов ($227.2 млн, из коих 54% - кредиты в экономику), обязательства- 143.5 млрд драмов ($302.4 млн). По итогам 9-ти месяцев банк обеспечил чистую прибыль на уровне 1.8 млрд драмов или $3.7 млн с годовым ростом почти в 3 раза.

Напомним, что Эдуардо Эрнекяном создана "Группа Эрнекян" в состав синдиката вошли все принадлежащие ему активы, а также производство текстиля, сконцентрированное в четырех регионах Аргентины с реализацией в США, Европе, Азии и внутри страны. Ему принадлежат "America TV", 4 радиостанции и аргентинское финансовое издание . В энергетическом секторе "Группой Эрнекян" построены два современных завода биодизельного горючего в Аргентине, а также выиграна концессия на разведку и разработку нефти и газа на юге Аргентины. Эрнекяну также принадлежит оператор аэропортов "Aeropuertos Argentina", управляющий 32 аргентинскими аэропортами и по одному в Уругвае, Эквадоре и в других странах Южной Америки. Бизнесмену принадлежат также акции некоторых крупных аргентинских компаний. Э. Эрнекян является владельцем компании American International Airports, которая осуществляет концессионное управление ереванским аэропортом "Звартноц".