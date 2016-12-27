Вторник, 27 Декабря 2016

АрмИнфо. В уходящем году армяно-российское взаимодействие на всех уровнях отличалось высокой эффективностью и содержательностью, отношения строились на основе взаимного доверия и уважения, вопросы решались оперативно, четко и слаженно. Об этом говорится в послании посла России в Армении Ивана Волынкина к участникам прием для сотрудников армянского внешнеполитического ведомства и иностранных дипломатов, прошедшем в российском дипведомстве. Послание зачитал советник-посланник посольства России Андрей Иванов.

«Продолжались активно развиваться торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи, осуществлялся интенсивный обмен делегациями и бизнес-миссиями, в октябре в Ереване состоялся саммит СКБ ОДКБ, в котором участвовал президент России Владимир Путин, в апреле и мае текущего года Армению посетил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, состоялся ряд других визитов на высоком уровне, что подтверждают высокий уровень политического взаимодействия, существующий между нашими странами. На должном уровне находится сотрудничество в военно-политической сфере. Оно является важным элементом наших двусторонних отношений, отвечает интересам обоих государств и имеет весомое геополитическое значение в регионе. Уверен, что доверительные, союзнические отношения между нашими странами имеют длительную перспективу», - говорится в послании Волынкина.

Посол России в своей приветственной речи также коснулся вероломного убийства посла России в Турции Андрея Карлова, крушения самолета Минобороны России под Сочи в результате которого погибли 92 человека, а также апрельских событий в зоне нагорно-карабахского конфликта и констатировал, что уходящий год был достаточно тяжелым для всех.

В свою очередь глава МИД Армении Эдвард Налбандян заявил, что уходящий год был непростой, тяжелый и для Армении, и для России, да и для всего мира. «Как уже упомянул Андрей Иванов, произошло убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, на днях недалеко от Сочи потерпел крушение самолет Ту-154. Хотел бы вспомнить и об армянских потерях. Некоторые из наших военнослужащих героически погибли во время отражения азербайджанской агрессии против Нагорного Карабаха, отдали свои жизни в защиту мира не только в нашем регионе, но и гораздо шире», - отметил Налбандян. В этом контексте он добавил, что Армения всегда была сторонником мира, так как хорошо знает ее цену. По его словам, исходя из этого, Армения всегда делала все возможное для исключительно мирного урегулирования карабахского конфликта, и не только установления мира, стабильности, безопасности в нашем регионе, но и старалась сделать все возможное, чтобы внести посильный вклад в установления мира в региональных и международных конфликтах. Именно поэтому, по словам Налбандяна, Армения участвует в различных миротворческих миссиях.

В тоже время армянский министр выразил надежду, что новый 2017 год даст нам возможность увидеть плоды совместных усилий.

Говоря об армяно-российских отношениях Налбандян констатировал, что год был насыщенным с точки зрения взаимных визитов на разных уровнях, что в свою очередь позволило придать новый импульс существующим отношениям в разных сферах, а также наметить новые направления для взаимодействия. «Очень многое сделано в наших отношениях, но полагаю, что благодаря совместным усилиям в 2017 году удастся еще больше углубить и расширить наше союзническое взаимодействие в самых различных областях», - заключил глава МИД Армении.