Вторник, 27 Декабря 2016

АрмИнфо. Америабанк оснащает свои банкоматы интеллектуальной системой защиты. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе банка, эта система является одним из эффективных методов предотвращения кражи банкнот при взломе АТМ. В частности, при попытке кражи денег из банкомата банкноты окрашиваются несмывающейся краской.

Согласно источнику, внедрение системы будет осуществляться в два этапа - в первую очередь оснащению данной системой защиты подлежат те банкоматы Америабанка, которые территориально расположены на более рискованных участках, а на втором этапе данная система будет внедрена во всех оставшихся банкоматах.

В связи с работами по установлению системы защиты от взлома возможно краткосрочное приостановление функционирования определенных банкоматов, в связи с чем Америабанк приносит извинения за причиняемые неудобства.

По данным аналитического обзора "Армянские банки в карточном бизнесе", подготовленного ИК АрмИнфо, по числу банкоматов Америабанк входит в пятерку лидеров, насчитывая к 1 октября 2016 года 108 ATM, из коих 87 расположены в Ереване и 21 - в регионах Армении. Объем банкоматных транзакций по картам банка возрос в годовом разрезе на 21% - превысив 63 млрд драмов (за 9 месяцев 2016г). Банк выпускает и обслуживает как локальные карты ArCa, так и международные Visa и MasterCard. В общем числе активных карт банка, превышающих 70 тыс. шт., львиная доля приходится на Visa - почти 52 тыс. шт.

Отметим, что ЗАО "Америабанк" является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Акционерами банка выступают Америя Групп CY Ltd. с долей участия в капитале 79,3% и EBRD - 20,7%.