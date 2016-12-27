Вторник, 27 Декабря 2016

АрмИнфо.В результате проведенных Службой национальной безопасности Армении оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в получении взятки был задержан начальник Агентства медико-социальной экспертизы аппарата Министерства труда и по социальным вопросам РА Армен Согоян и начальник отдела повторной экспертизы этого же агентства А.П. Об этом сообщает пресс-служба СНБ Армении.

По предварительным данным, в Агентстве была сформирована и долгое время действовала коррупционная схема, посредством которой должностные лица получали взятки и передавали их вышестоящему начальству. В результате обыска в кабинете Согояна были обнаружены полученные от председателей комиссий денежные средства в размере

2.547.000 драмов и 600 долларов, большая часть которых находилась в конвертах.

"По данному инциденту возбуждено уголовное дело по 2 пункту 3 части статьи 311 УК РА (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По решению суда в отношении Согояна в качестве меры пресечения избран арест на два месяца", - подчеркнуто в сообщении.