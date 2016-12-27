Вторник, 27 Декабря 2016

АрмИнфо. Уровень воды в озере Севан по сравнению с началом 2016 года повысился на 30 см. Об этом заявил министр охраны природы Армении Арцвик Минасян 27 декабря на итоговой пресс-конференции.

По словам министра, на сегодня уровень воды в озере Севан составляет 1900 м 48 см, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 27 см.

Сезон оросительного водозабора в этом году стартовал 7 июня и завершился 12 сентября. Объем использованной воды составил 167,135 млн. куб.м. из предусмотренных законодательством 170 млн. куб.м. воды. Это на 0,608 млн. кубометров меньше чем в 2015 году", - добавил Минасян. Как констатировал министр, с конца декабря 2002 года уровень воды в озере поднялся на 3,69 м, что на 94 см опережает план (прописанный по закону <Об утверждении годовой и комплексной программ мероприятий по восстановлению, сохранению, воспроизводству и использованию экосистемы озера Севан>). По словам министра, в 2016 году на бесплатных общественных пляжах озера Севан побывали более 300 тысяч человек. Между тем, по результатам сдачи территорий в аренду отдыхающим нацпарк "Севан" собрал около 168 млн. драмов (166 млн драмов в 2015 году), которые были направлены на реализацию уставных задач нацпарка.