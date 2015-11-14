- ПРОЧИТАТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ
- Саро Сароян: Признание НКР с последующим воссоединением с Арменией – альтернатива и сдаче территорий взамен на статус, и удерживанию статус-кво
- Ричард Киракосян: В течение президентства Трампа Армения и ее соседи будут больше сотрудничать с Россией, чем с США
- Александр Цинкер: Создание блока РПА с серьезной политической структурой маловероятно
- Тигран Хзмалян: Единственное, что может сделать мое поколение для Армении – как можно скорее умереть
- Ариф Юнусов: Дискуссии о возврате районов Азербайджану в обозримом будущем останутся на бумаге
- Роль и место АЭС в социально-экономической жизни Армении нельзя недооценивать
- Вагаршак Арутюнян: Наличие Объединенной армяно-российской группировки позволит Армении направить больше сил на защиту Арцаха
- Ашот Манучарян: Одно намерение сдать территории может ввергнуть Армению в хаос
- Лариса Алавердян: Правовой произвол в Армении нужно отменять снизу, не дожидаясь отмены сверху
- Утратив статус перемалывающей клоаки, и став никому не нужным, "Исламское государство" будет уничтожено
- Рубен Шугарян: Пришло время перевода карабахского урегулирования в плоскость Responsibility to protect и Remedial recognition
- Роман Гришенин: “Мягкой силе” мы предпочитаем информационно-разъяснительные работы
- Атомная энергетика сохраняет определяющую роль в социально-экономической жизни Армении
- Видеокамеры на избирательных участках в Армении сильно поубавят число желающих совершать преступления в прямом эфире
- Киро Маноян: При всем своем недовольстве Россией в вопросе Крыма и Украины, не считаться с ее ролью и усилиями на Ближнем Востоке Запад не может
- Масис Маилян: Степанакерт даст согласие на ввод “голубых касок” исключительно из стран, признавших к тому времени независимость НКР
- Александр Сотниченко: В случае разрешения Москвой, Анкарой и Тегераном сирийского кризиса карабахский статус-кво будет изменен, причем, не в пользу Армении
- Александр Скаков: “Сдача” Москвой своих союзников приведет к потере Южного Кавказа и влияния России в масштабах Евразии
- Андрей Арешев: Комплексы «Искандер» снизят риски новой эскалации вокруг Нагорного Карабаха
- Гагик Арутюнян: Без прогнозирования в сегодняшнем мире практически ничего не происходит и не получается
- В Вашингтоне предпочитают видеть “крайнего” по Карабаху в Москве, используя любые ее промахи в своих интересах
- Шаген Петросян: Московское отделение САР открыто для инициатив и рациональных идей
- Степан Сафарян: Сама жизнь и политические процессы заставляют РПА вновь возвратиться к идее создания коалиции
- Армен Мартиросян: Парламентские выборы 2017-го в Армении неминуемо будут сфальсифицированы и "легитимизированы" посредством полицейских дубинок и криминала
- Александр Искандарян: Власть испытывает иллюзию, что все еще в состоянии осуществлять в стране менеджмент апатии
- Наблюдать за тем как русский медведь опять выбирает ботву вместо репы и корешки вместо вершков грустно и больно, но поделать с этим ничего нельзя
- Зардушт Ализаде: Массовая “карабахская” шизофрения в Армении и Азербайджане достигла глубины, позволяющей сотворить с плебсом любое действие
- Манвел Саркисян: Армении нужно выходить из навязываемой ей роли, а не пытаться от нее избавиться, выдрав из себя кусок
- Николай Силаев: Москва никогда не займет позицию одной из сторон карабахского конфликта
- Аваз Гасанов: Решить карабахский конфликт к общему согласию можно лишь, исключив из него Россию