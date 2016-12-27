Вторник, 27 Декабря 2016

АрмИнфо.В Национальном бюро экспертиз состоялся вебинар с Национальным институтом токсикологии и судебной экспертизы Испании - организацией партнером по Европейской сети судебно-экспертных учреждений (ENFSI) по теме <Актуальные вопросы судебной токсикологии>, проведенный в режиме реального времени.

Как сообщила АрмИнфо ответственная по связям с прессой Национального бюро экспертиз Лана Мшецян, в пресс-службе бюро, в вебинаре с армянской стороны приняли участие сотрудники химического, токсикологического и медико-биологического отделов Национального бюро экспертиз во главе с директором организации Арташесом Джавадяном и заместителем директора Патваканом Восканяном. С испанской стороны участвовали ведущие специалисты Института во главе с руководителем химического департамента доктором Терезой Тана и сотрудники соответствующих департаментов Оскар Куинтела, Элена Алмарза, Мария Мартинез.

Первая видеоконференция носила ознакомительный и познавательный характер. Участники видеоконференции обсудили общие проблемы судебной токсикологии на современном этапе. При этом армянские эксперты озвучивали актуальные вопросы, заранее представленные испанским специалистам, что позволило предметно провести двустороннее обсуждение. Круг вопросов был обширным: около десятка тем, начиная от обнаружения и идентификации наркотических, психотропных, психоактивных веществ, в том числе - ядов и др., в биосредах живых лиц и трупном материале, заканчивая вопросами научно-практического сотрудничества в рамках Европейской программы <Горизонт 2020>. Наших специалистов интересовали методы и методологии работы испанских коллег. На вопросы были получены краткие, но исчерпывающие ответы.

Также сторонами была достигнута договоренность о более подробном обмене информацией по ряду вопросов. Цикл вебинаров будет продолжен в наступающем 2017 году.