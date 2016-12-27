Вторник, 27 Декабря 2016

АрмИнфо.Министерство охраны природы Армении выступает за внедрение полноценной системы страхования экологических рисков, на законодательном уровне, для всей сферы горнорудной промышленности Армении. Об этом, отвечая на вопрос АрмИнфо, заявил глава ведомства Арцвик Минасян 27 декабря на итоговой пресс-конференции.

Как отметил министр, на сегодня внедрение полноценной системы экологического страхования является одной из важнейших задач

Министерства охраны природы Армении. "Lydian Armenia, обладающая лицензией на разработку Амулсарского золотоносного месторождения, по своей инициативе осуществила полноценное страхование, поскольку на данном этапе отсутствует законодательная норма права, требующая обязательное внедрение системы страхования в сфере", - заявил Минасян.

Как считает глава Минохраны природы, любая, уважающая себя компания, обязательно должна пойти по стопам Lydian Armenia и гарантировать компенсацию вреда, нанесенного имуществу или здоровью третьей стороны. "Данный хороший пример должен быть распространен в сфере, в первую очередь на добровольной основе. Возможно также, что экологическое страхование станет критическим конкурентным преимуществом при прочих равных условиях в объявленных конкурсах в сфере горнорудной промышленности Армении ", - отметил он. По словам министра, в дальнейшем обязательное и полноценное внедрение системы станет возможным в рамках реализации экологической политики Армении.

Ранее сообщалось, что в рамках программы по разработке Амулсарского месторождения будет внедрена система экологического страхования. Как ранее заявил исполнительный директор Lydian Armenia (бывшее название Geoteam) Айк Алоян 12 декабря в Ереване, страхование предусматривает компенсацию на случай причинения ущерба и прочих страховых рисков третьему лицу. По его словам, подсчитаны всевозможные риски, связанные с деятельностью компании, и страховое покрытие по ним составляет несколько десятков миллионов долларов.

Отметим, что основанная в Великобритании в 2005 году компания Lydian International выступает единственным акционером Lydian Armenia, обладающего лицензией на разработку Амулсарского золотоносного месторождения, которое является вторым по величине запасов в Армении. Амулсарский проект - крупнейший на сегодняшний день в Армении промышленный проект по освоению золоторудного месторождения Амулсар общей стоимостью в $370 млн. В августе текущего года состоялась официальная церемония старта проекта, который предполагает начало строительства и освоения месторождения. Подготовительные работы до этого велись с 2006 года. Срок эксплуатации Амулсарского месторождения составит 10 лет и 4 месяца, ежегодно планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота (около10 млн. тонн руды). В рамках Амулсарской программы будет создано 1300 рабочих мест в процессе строительства (строительные работы продлятся около 2 лет) и 650-700 рабочих мест на протяжении всей эксплуатации месторождения. Акционерами компании являются также международные институциональные инвесторы IFC и EBRD. Акции компании котируются на Фондовой бирже Торонто.