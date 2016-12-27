Вторник, 27 Декабря 2016

АрмИнфо.Правительство Армении нацелено на создание национальных парков и особо охраняемых природных территорий с четко разработанной программой развития. Об этом заявил министр охраны природы Армении Арцвик Минасян 27 декабря на итоговой пресс-конференции.

В рамках формирования и реализации полноценной Экологической политики Армении, по словам министра, важная роль отводится развитию и расширению особо охраняемых природных территорий. Министр напомнил, что 12 декабря в Ереване был подписан Меморандума о взаимопонимании относительно создания "Национального парка Джермук". Подписанный Меморандум рассчитан на 5 лет и предусматривает инвестиции в размере $5,7 млн. с целью сохранения целостности местных экосистем. Как считает Минасян, создание нацпарка "Джермук" обещает стать важным не только с точки зрения обеспечения сохранности экосиситем, но и в плане развития туризма и сельского хозяйства.

Напомним, что согласно замыслу авторов проекта, в результате реализации данного программы, будет оказано еще большее содействие развитию курортной зоны города Джермук, как туристического центра. Как в ходе подписания Меморандума заявил исполнительный директор Lydian Armenia Айк Алоян, новая программа станет успешным также в экономическом плане и по истечении 5 лет нацпарк обещает стать экономически прибыльным и полностью самофинансируемым проектом.

Отметим, что основанная в Великобритании в 2005 году компания Lydian International выступает единственным акционером армянского ЗАО "Геотим", обладающего лицензией на разработку Амулсарского золотоносного месторождения, которое является вторым по величине запасов в Армении. Амулсарский проект - крупнейший на сегодняшний день в Армении промышленный проект по освоению золоторудного месторождения Амулсар общей стоимостью в $370 млн. В августе текущего года состоялась официальная церемония старта проекта, который предполагает начало строительства и освоения месторождения. Подготовительные работы до этого велись с 2006 года. Срок эксплуатации Амулсарского месторождения составит 10 лет и 4 месяца, ежегодно планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота (около10 млн. тонн руды). В рамках Амулсарской программы будет создано 1300 рабочих мест в процессе строительства (строительные работы продлятся около 2 лет) и 650-700 рабочих мест на протяжении всей эксплуатации месторождения. Акционерами компании являются также международные институциональные инвесторы IFC и EBRD. Акции компании котируются на Фондовой бирже Торонто.