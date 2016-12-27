Вторник, 27 Декабря 2016

АрмИнфо. Благодаря следственно-оперативным мероприятиям, проведенным сотрудниками Службы национальной безопасности Армении, при получении взятки задержаны начальник агентства медико-социальной экспертизы РА и аппарата Министерства труда и социальным вопросам Армении А.С. и начальник переэкспертизы того же агентства А.П.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе СНБ Армении, в агентстве сформировалась и функционировала на протяжении долгого времени коррупционная схема, посредством которой должностные лица получали взятки и передавали их вышестоящим. <В частности, ряд членов комиссии территориальной медико-социальной экспертизы, имея полномочия осуществлять соответствующие экспертизы гражданам, которым по закону полагалось инвалидная группа, предоставляли ее взамен на 20-40 тыс. драмов, затем эти средства распределялись между членами комиссии, а часть суммы передавалась начальнику агентства. В результате обыска, проведенного у А.С., было обнаружено 2547000 драмов и $600, большая часть средств находилась в конвертах. Выяснилось также, что в данную схему также были вовлечены как минимум 9 председателей областных отделов агентства и 2 председателя столичной комиссии, а также начальник вышеуказанного отдела агентства. По факту возбуждено уголовное дело по статье 311 ч.2 УК РА (получение взятки со стороны группы должностных лиц, при предварительном сговоре). Следствие продолжается, предпринимаются меря по выявлению других участников коррупционной схемы>, - говорится в сообщении СНБ РА.