Понедельник, 26 Декабря 2016

АрмИнфо. Убежден, что у Евразийского экономического союза многообещающее будущее, что в свою очередь будет служить развитию экономик стран-членов организации на благо процветания граждан Союза. Об этом 26 декабря в Санкт-Петербурге на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) заявил президент Армении Серж Саргсян.

При этом армянский лидер выразил надежду, что совместными усилиями удастся не только преодолеть существующие финансово-экономические трудности, но и укрепить Союз изнутри, повысить международный вес ЕАЭС. По словам Саргсяна, данная встреча хорошая возможность подвести итоги двухлетней деятельности Союза, выявить достижения, которых не мало. По убеждению главы Армении, необходимо уделить надлежащее внимание и проблематичным вопросам, препятствующим полноценному функционированию организации и было бы желательно, чтобы при этом присутствовали все члены организации (президент Беларуси не присутствовал на заседании -Ред.).

Армянский лидер положительно оценил снижение темпов сокращения взаимной торговли; положительную динамику по промышленному и сельскохозяйственному производству; принятие ряда решений по рынку лекарственных препаратов и медицинских изделий, по либерализации до 2025 года 20 секторов услуг, а также по концепциям формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.

<Благодаря заложенному фундаменту евразийского интеграционного проекта нам удалось заметно ослабить деструктивные последствия внешнеэкономических шоков, которые были бы более чувствительными для государств-членов в случае отсутствия внутреннего рынка Союза. Для государств-членов с небольшими экономиками обеспечен эффект <масштаба> как для национальных производителей, так и для международного позиционирования страны. Более того, успешно запущен и работает механизм ротации высших должностных лиц и все наши опасения по поводу целесообразности и продуктивности такого шага остались позади. Все уставные органы Организации работают в полном режиме и достаточно интенсивно, о чем свидетельствует также повестка сегодняшней встречи>, - отметил армянский лидер.

Вместе с тем Саргсян убежден, что потенциал Союза по части реакции на социально- экономические вызовы реализуется еще в недостаточном объеме и как следствие, ожидания бизнеса и граждан от создания и деятельности интеграционного проекта остаются нереализованными. <Одним словом, несмотря на серьезные продвижения, еще немало вопросов остается открытыми. Как нам представляется, Союз должен продвигаться по двум ключевым направлениям. Первое - это устранение оставшихся преград на пути полной либерализации <четырех свобод> и развитие интеграции внутри Союза. Второе - это более эффективное встраивание национальных экономик государств- членов и Союза в целом, в глобальную торговую систему. Оба эти направления являются взаимодополняющими. Очевидно, что без налаживания эффективного сотрудничества внутри Союза, международное позиционирование нашего интеграционного объединения осложнится>, - констатировал Саргсян.

Он также рассказал, что для армянской стороны актуален также вопрос либерализации секторов торговли услугами, прилагаются последовательные усилия по применению в сфере государственных услуг принципа <одного окна> и выразил готовность поделиться с партнерами армянским опытом по внедрению и применению единых электронных платформ в сфере государственных услуг.

<Хотел бы особо обозначить важность проведения скоординированной транспортной политики. Перед Арменией остро стоит вопрос обеспечения непрерывной связи со странами-членами ЕАЭС. В условиях отсутствия общей границы со странами ЕАЭС, наша торгово-экономическая связь осуществляется через территорию Грузии - через КПП <Верхний Ларс>. Но, к сожалению, в связи с рядом обстоятельств - погодными условиями, бюрократическими процедурами,- работа данного КПП периодически нарушается, что наносит серьезный ущерб нашим хозяйствующим субъектам. В этой связи придаем важность созданию отдельного проезда для транспортных средств, принадлежащих странам-членам ЕАЭС, который значительно облегчит осуществление грузоперевозок. Это даст представителям бизнеса наших стран реальное ощущение полезности функционирования нашего Союза. Хотел бы также отметить, что приоритет при выборе как уже действующих, так и вновь создающихся транспортных коридоров, и маршрутов, в первую очередь, должен отводиться тем, которые пролегают через страны ЕАЭС, а их перечень должен формироваться на основе предложений государств. Маршруты должны способствовать большей вовлеченности стран ЕАЭС в региональные и международные инфраструктурные коридоры и проекты сотрудничества>, - отметил армянский лидер.

Сарсня также с радостью констатировал, что международный интерес к ЕАЭС растет и в течение всего года интенсивно прорабатывались вопросы сотрудничества с Китаем, Ираном, Индией, Сингапуром и другими странами, что по его убеждении, расширяет возможности международного вовлечения и повышения роли ЕАЭС на международной арене.