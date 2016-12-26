Понедельник, 26 Декабря 2016

АрмИнфо.По положению на 20:00 часов по местному времени 26 декабря на территории Армении есть труднопроходимые дороги.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций Армении, труднопроходимы перевал Варденяц, дороги в Котайкской области, а также участки дорог Сотк-Карвачар, Степанаван-Одзун, Сараван-Зангер.

На дорогах города Аштарак Арагацотнской области, в Капане, Сисиане и Горисе Сюникской области - туман. В Котайкской, Араратской,

Вайоцдзорской областях, а также в Ереване и Аштараке идет снег.

По данным департамента ЧС МВД Грузии КПП <Верхний Ларс> открыт для проезда всех видов транспорта, при наличии цепей противоскольжения на покрышках.

Меж тем как сообщает мэрия Еревана, в связи с обильными осадками в виде снега, дорожные службы продолжают работать в чрезвычайном режиме.