Понедельник, 26 Декабря 2016

АрмИнфо. Завершился конкурс на лучший материал об атомной энергетике, который проводился Армянским Научно-исследовательским институтом по эксплуатации атомных станций (Арматом) среди журналистов зарегистрированных и действующих на территории Армении средств массовой информации

Согласно сообщению Оргкомитета конкурса, жюри признало победителями конкурса специального корреспондента газеты "Голос Армении" и "Республика Армения" Лиану Гезалян и главного редактора информационного агентства АрмИнфо Александра Аванесова.

Победителям будут вручены специальные призы - планшеты армянского производства <АрмТаб>, которые помогут журналистам в успешном выполнении профессиональных обязанностей. "Поздравляем победителей конкурса и желаем им новых актуальных тем для работы, успехов и побед на профессиональном поприще", - говорится в сообщении Оргкомитета.