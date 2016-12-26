Понедельник, 26 Декабря 2016

АрмИнфо. В 2016 году отношения между Арменией и Россией зафиксировали прогресс, что вызывает недовольство некоторых стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом 26 декабря на пресс- конференции в Ереване заявил глава ереванского офиса "Ай дата" АРФ Дашнакцутюн Киро Маноян.

На его взгляд, недовольство выражается тем, что, несмотря на ранее заявленное назначение армянского кандидата на пост генсека ОДКБ, этого еще не произошло. При этом он считает, что опоздание с поставками обещанного армянской стороне вооружения в рамках $200 миллионного кредита также обусловлено отношениями партнерских стран. "Все эти факты показывают, что страны-участницы ОДКБ не в восторге от вероятных успехов Армении", - подчеркнул Маноян.

Маноян также коснулся карабахского урегулирования. В частности, дашнакцакан заметил, что армянская сторона не должна говорить о каких-либо территориальных уступках, пока Азербайджан не признает право арцахского народа на самоопределение. " Партия АРФД не согласна с подходами ни первого, ни третьего президентов Армении по карабахскому вопросу. Мы думаем, что переговоры должны быть такими, чтобы взаимные уступки были равномерными, однако говорить сейчас об уступках опасно", - отметил он.

Дашнакцакан также считает, что на данный момент вероятность возобновления боевых действий в зоне карабахского конфликта невысокая, поскольку в ходе апрельских событий Баку получил достойный ответ. " Апрельские события зафиксировали, что в переговорном процессе нет прогресса, поскольку Азербайджан недоволен предложениями стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. После апрельских событий, переговорный процесс пошел в ином направлении, в том смысле, что армянская сторона требует предпринять шаги по установлению взаимного доверия, а Азербайджан проваливает любую попытку", - подчеркнул он.