Понедельник, 26 Декабря 2016

АрмИнфо.Министр культуры Армении Армен Амирян рассказал о планах на 2017 год. <В 2017 году мы планируем полностью завершить реконструкцию 7 культурно- исторических памятников. Наша приоритетная задача - не только обеспечить сохранение и реставрацию памятников, но и превратить их в прибыльные объекты, вокруг которых будет развита качественная инфраструктура>, - отметил министр.

Он также с радостью сообщил о том, что мечта о создании Всеармянского симфонического оркестра превращается в реальность, и это станет площадкой для единства. По его словам, 2017 год станет годом культуры.

Он также проинформировал, что государственная некоммерческая организация <Культурно-исторический заповедник-музей и служба по сохранению исторической среды> будет иметь нового директора. По его словам, аудит в учреждении завершен, нынешний директор структуры Владимир Погосян сейчас находится в больнице на лечении и по законодательству его нельзя освободить от занимаемой должности, однако по итогам аудита выявлены финансовые злоупотребления в учреждении. При этом он подчеркнул, что во всех государственных некоммерческих организациях будут проведены аудиты.

Амирян также сообщил, что будет распушен Армянский Национальный киноцентр, вместо которого будет создана новая структура.