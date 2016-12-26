Понедельник, 26 Декабря 2016

АрмИнфо. Посольство России подвело итоги года 2016 года. Встреча с журналистами началась с минуты молчания в связи трагической авиакатастрофой Ту-154 МО России, унесшей жизни 92 человек.

Советник-посланник посольства России в Армении Андрей Иванов, в ходе своего выступления констатировал, что это трагическое событие накладывается на череду тяжелых событий, произошедших в этом году. <Все мы прекрасно помним, страшные события, произошедшие в апреле текущего года, когда погибли множество невинных людей как среди военных, так и среди гражданских лиц. Все также прекрасно знают, что во время этих событий были зафиксированы случаи надругательства над телами погибших со стороны варваров, нелюдей и просто террористов, по-другому никак нельзя назвать то, что они делали>, - отметил российский дипломат.

В тоже время он заметил, что сегодня стало известно о том, что в Алеппо со стороны правительственных лиц были задержаны пособники террористических групп и как уже сообщили Сирийские правительственные войска при них были паспорта граждан США, Франции, Великобритании, Саудовской Аравии, то есть они были гражданами этих стран. По его словам, теперь вполне ясно, почему эти страны так яростно в Совбезе ООН защищали так называемые сирийские оппозиционные силы, просто напросто боялись своего разоблачения.

<Но в этом году были и позитивные аспекты, не будем забывать и о них. Так председательство Армении в ОДКБ было успешным, наконец удалось одобрить стратегию Организации, что не получалось сделать на протяжении многих лет. Кроме того, был открыт центр кризисного реагирования, состоялись учения КСОР ОДКБ, были приняты дополнительные меры по противодействию терроризму. Мы помни и о гуманитарной помощи, которую Армению направила сирийским братьям и сестрам>,- сказал Иванов. И в этом контексте он добавил, что достаточно оптимистические достижения зафиксированы в рамках Евразийского экономического союза. По словам российского дипломата, в свете отрицательных мировых тенденций, Армении удалось получить достаточные дивиденды от данного интеграционного союза и есть перспективы на более существенные результаты.

<На фоне международного экономического спада мы движемся вперед, и это самое главное. В этом году у нас серьезный рывок в гуманитарной сфере. Мы продолжим оказывать содействие Армении по вопросу реализации программы ООН по обеспечению в школах детского питания. Реализован ряд интересных и важных программ. И будем надеяться, что нам удастся это продолжить в том же русле в грядущем году>, - заключил российский дипломат.