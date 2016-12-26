Понедельник, 26 Декабря 2016

АрмИнфо. Перенос некоторых министерств в регионы Армении - опять в повестке дня правительства. Об этом заявил министр территориального управления и развития Армении Давид Локян на итоговой пресс- конференции 26 декабря.

По его словам, Кабмин страны в 2017 году снова обратится к теме переноса министерства культуры Армении в Гюмри. На данном этапе изучаются вопросы, связанные с возможными расходами при переезде. Данная перспектива, как пояснил Локян, ожидает Министерство территориального развития и управления, Минкультуры и Минсельского хозяйства, а также Комитет градостроительства. К этому списку, возможно, присоединятся также ряд других министерств, отметил министр, подчеркнув, что пока перечень ведомств окончательно не определен. "Решение по обсуждаемому пакету будет принято в течение 2017 года",- заявил Локян.

Отметим, что данный вопрос находится в повестке правительства вот уже несколько лет, но исполнительная власть не может придти к общему знаменателю на сей счет.