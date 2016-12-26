Понедельник, 26 Декабря 2016

АрмИнфо. По данным на 12:00 26 декабря многие дороги на территории Армении труднопроходимы.Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, на многих дорогах Арагацотноской области местами наблюдается гололед.

В Котайкской, Араратской, Армавирской, Лорийской, Арагацотнской, Сюникской областях туман.

Из-за плохих погодных условий труднопроходимы дороги Сотк-Карвачар, Гюмри-Армавир, а Селимский перевал закрыт.

Практически по всей территории республики идет снег.