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 Воскресенье, 25 Декабря 2016

Серж Саргсян выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой под Сочи

Серж Саргсян выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой под Сочи

АрмИнфо. Президент Серж Саргсян сегодня направил телеграмму соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой самолёта, выполнявшего рейс по маршруту Адлер-Латакия, повлёкшей за собой гибель десятков людей.

"Выражаю мои глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия Вам, семьям и родным погибших и всему братскому народу России, желаю стойкости и мужества, чтобы пережить эту трагедию", - сказано в телеграмме соболезнования Президента.
 

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