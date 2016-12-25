Воскресенье, 25 Декабря 2016

АрмИнфо. МИД Армении выражает соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 Минобороны России. «Выражаем соболезнования в связи с крушение самолета в Сочи. Выясняем личность и гражданство Геворкян А.Т, числящегося в списках пассажиров.», - написал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян на своей страничке в Facebook.

Ту-154 Минобороны России, следовавший из Сочи в Латакию, исчез с экранов радаров рано утром в воскресенье. Позже стало известно, что самолет упал в Черном море. Обломки разлетелись вдоль побережья, они находятся на глубине от 50 до 100 метров. После крушения возбудили уголовное дело. По уточненным данным Минобороны РФ, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".