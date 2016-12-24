Суббота, 24 Декабря 2016

АрмИнфо.26 декабря текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:30-17:00 жилой дом 2 на ул. Закяна и прилегающие общественные абоненты;

в Котайкском марзе:

10:00-16:00 квартал “Арачин”, квартал рынка и прилегающие общественные абоненты в городе Абовян;

10:00-17:00 частично село Птгни;

11:00-13:00 село Мргашен и прилегающие общественные абоненты; квартал “Нор”, станции сотовых операторов ‘Виваселл МТС”, “Юком”, ООО “Консарк”, “СВС Агро”, “В. Саакян” и прилегающие общественные абоненты в селе Нор Артамет;

в Тавушском марзе:

12:00-13:00 квартал «Андраник», улицы Шамхян и Горького в городе Дилижан.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.