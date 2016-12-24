Суббота, 24 Декабря 2016

АрмИнфо. Экс-министр обороны Сейран Оганян определенно является тем лидером, вокруг которого должна произойти всенародная консолидация, и который должен вести страну к коренным преобразованиям. Об этом заявил член инициативной группы объединения <Единая Армения>, экс-депутат Азат Аршакян.

По его словам, Сейран Оганян в качестве военачальника очень многое сдалал для Армении и готов еще многое сделать, но уже на политическом поприще. При этом Аршакян не опроверг бытуемое мнение о том, что Оганян, как министр обороны, имеет долю ответственности за апрельскую войну и ее последствия. <Но повторяюсь, он достойный лидер, который может вести страну к преобразованиям>,- отметил Аршакян.

Он подчеркнул, что Оганян не является лидером-диктатором, не подавляет чужого мнения и насильно не навязывает свое. <Лишь в очень немногих вопросах Оганян требует полной консолидации, в целом же он очень либеральный и демократичный деятель>,- заверил Аршакян, подчеркнув также, что Оганян выступает за необходимость выявления всех нарушителей закона, когда-либо пребывавших у власти, и привлечения их к ответственности.

Отметим, что недавно экс-министр обороны, который по информации из властных кругов после своей отставки <обижен> на руководство страны, выступил с заявлением, озвучив намерение вступить в политику для осуществления в Армении структурных преобразований. Вокруг него консолидировались несколько политических сил - партии <Третья Республика> экс-замглавы аппарата президента Виктора Даллакяна, <Наследие>, <Единение> экс-министра иностранных дел Вардана Осканяна, Демпартия Арама Саркисяна, а также объединение <Единая Армения> экс-главы отряда спецназначения Министерства национальной безопасности РА Артура Алексаняна. К объединению намерены примкнуть и экс-министр обороны Арцаха Самвел Бабаян и экс-министр национальной безопасности Карлос Петросян и деятели из Диаспоры Арсине Ханджян, Атом Эгоян, Серж Танкян. Согласно муссируемой информации, за блоком стоит также второй президент Роберт Кочарян, но его офис опроверг ее. По сообщению СМИ, блок будет также финансироваться главой Союза армян России Ара Абрамяном и российским предпринимателем армянского происхождения Андраником Никогосяном.