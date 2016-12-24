Суббота, 24 Декабря 2016

АрмИнфо. Объединение <Единая Армения>, руководимая экс-начальником отряда спецназначения Министерства национальной безопасности Армении Артура Алексаняна (Амараси Артур), поддерживает все политические начинания и инициативы эк-министра обороны Сейрана Оганяна, и других сил, намеренных консолидироваться вокруг него. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил член объединения, бывший депутат Азат Аршакян.

При этом он подтвердил информацию СМИ о том, что в настоящее время переговоры по консолидации вокруг Оганяна помимо <Единой Армении> ведут также партии <Наследие>, <Третья Республика> экс-замглавы аппарата президента Виктора Даллакяна, <Единение> экс-министра иностранных дел Вардана Осканяна и Демпартия Арама Саркисяна. <Однако это не весь список политических и общественных организаций, которые в настоящее ведут переговоры по консолидации>,- заявил Аршанян, добавив, что не важно, какие силы консолидируются в блок, главное, что они это делают с целью преобразований. Он также не опроверг информацию о том, что к новому политическому объединению примкнут экс-министр обороны Арцаха Самвел Бабаян и экс-начальник МНБ РА Карлос Петросян. <И это не весь список известных лиц, которые примкнут к нашему объединению>,- заверил Аршакян, добавив, что они также активно сотрудничают с движением <Справедливая Армения>, в которое объединились известные деятели из Диаспоры, режиссер Атом Эгоян, актриса Арсине Ханджян, музыкант Серж Танкнян .

При этом он не раскрыл источники финансирования новосозданного объединения, опровергнув лишь информацию о спонсорстве со стороны российского предпринимателя армянского происхождения Андраника Никогосяна. <У него точно нет денег>,- заверил бывший депутат, вместе с тем, подчеркнув, что все, кто захочет финансировать блок, вольны это делать, поскольку, по определению Аршакяна, <деньги не пахнут>. <Мы с удовольствием возьмем деньги и от второго президента Роберта Кочаряна, и от главы Союза армян России Ара Абрамяна, но при этом никаких обязательств перед ними мы не возьмем>,- заявил он.

Аршакян также сообщил, что целью новосозданного блока является осуществление в Армении коренных реформ, а для этого необходимо оставить в стороне узкие амбиции и консолидироваться вокруг задач, актуальных для армян всего мира. <Мы должны укрепить связь Родина-Арцах-Диаспора. Для этого деятели Диаспоры и Арцаха должны быть вовлечены в общественно-политические процессы в Армении, с этой целью должен быть сформирован двухпалатный парламент. В верхней палате должны быть представлены депутаты из Диаспоры и Арцаха. Для реализации этой цели в Армении должны быть проведены конституционные реформы>,- резюмировал экс-депутат.