Суббота, 24 Декабря 2016

АрмИнфо.Контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" открыт для всех видов транспорта. Министерство ЧС РА сообщает, что 24-го декабря по положению на 08.00 часов в Армении есть труднопроходимые автодороги. Труднопроходим Варденяцский перевал.

На автодорогах Ванадзор-Дилижан, Ванадзор-Степанаван-Алаверди, Сотк- Карвачар, Сараван-"Зангер", Апаран-Арагац, Талин-Гюмри, марзов Ширак и Сюник местами наблюдается гололедица.

"Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей при использовании противоскользящих цепей", - говорится в сообщении МЧС Армении.