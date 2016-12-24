Суббота, 24 Декабря 2016

АрмИнфо.Армия обороны НКР сообщает, что в ночь на 24 декабря Азербайджан нарушил режим прекращения огня около 30 раз, произведя по армянским позициям порядка 350 выстрелов из огнестрельного оружия различного калибра.

За указанный период, наиболее интенсивные нарушения зафиксированы из снайперских винтовок <Истиглал> и <СВД> (94 выстрела).

"Передовые подразделения Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики воздержались от ответных мер и уверенно осуществляли оборону боевых постов", - сообщает пресс-служба АО НКР.