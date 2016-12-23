Пятница, 23 Декабря 2016

АрмИнфо.VivaCell-MTS своим абонентам тарифного плана "Viva" и тем кто подпишется на этот тарифный план до 20 января 2017 года предоставит дополнительный двойной интернет в сети 4G. Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе компании, абоненты "Viva 2500" кроме предусмотренных 2000МБ дополнительно получат 4000МБ интернета в сети 4G, "Viva 3500" - 6000МБ, "Viva 5500" - 10000МБ, "Viva 7500" - 20000МБ. VivaCell-MTS предупреждает, что дополнительный двойной интернет-объем не распространяется на предоплатный тарифный план "Viva 1500".

"Учитывая растущий спрос среди абонентов на тарифный план "Viva", компания решила таким образом пойти навстречу ожиданиям своих клиентов и дать им возможность воспользоваться вдвойне большим объемом скоростного интернета в период новогоднего праздника", - заявил генеральный директор VivaCell-MTS Ральф Йирикян.

Почти полгода назад задействованный ряд тарифных планов "Viva" предлагает голосовые услуги и скоростной интернет в одном пакете. Эти тарифные планы более гибкие и просты в использовании.

Отметим, что VivaCell-MTS (ЗАО "К-Телеком") - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.