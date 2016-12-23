Пятница, 23 Декабря 2016

АрмИнфо. Лидер партии <Третья Республика>, экс- заместитель главы аппарата президента РА Виктор Даллакян на ее съезде от имени возглавляемой им политической силы выступил с требованиями по созданию следственных парламентских комиссий.

В частности, Даллакян предложил сформировать следственную парламентскую комиссию по изучению теракта в НС РА 27 октября 1999 года, событий 1 марта 2008 года, захвата полка Патрульной службы полиции в июле текущего года, а также насильственных действий во время различных акций протеста оппозиции и гражданского общества.

Он также предложил создать следственную парламентскую комиссию, которая изучит доходы и происхождение имущества всех высокопоставленных должностных лиц, когда- либо пребывавших у власти со времен независимости Армении, а также соответствие их имущества законным доходам.

Даллакян также потребовал создать следственную парламентскую комиссию по изучению законности процесса приватизации госимущества с 1991 года, а также комиссию по расследованию правомерности использования зарубежных грантов и кредитов.

И под конец, по настоянию Даллакяна, должна быть создана следственная парламентская комиссия, которая займется возвращением незаконно вывезенного из Армении капитала.

Что касается внешней политики, то и здесь у Даллакяна есть свои соображения. По его словам, Армения должна вести многовекторную внешнюю политику, исходящую исключительно из собственных интересов. <Армения должна быть не объектом, а субъектом международной политики>,- резюмировал он.

Согласно муссируемым слухам, в настоящее время партии <Еидение> экс-министра иностранных дел РА Вардана Осканяна, <Наследие> и Демпартия Арама Гаспаряна ведут переговоры по созданию единого блока. По неуточненным данным, за блоком стоит также второй президент Роберт Кочарян, хотя в его офисе опровергли данную информацию. По информации СМИ, блок будут спонсировать глава Союза Армян России Ара Абрамян и российский предприниматель армянского происхождения Андраник Никогосян. К блоку намерен негласно примкнуть также экс-глава Министерства нацбезопасности Армении Карлос Петросян и начальник отряда специального назначения МНБ Артур Алексанян, который имеет большие связи во влиятельных кругах Диаспоры. В ближайшее время ряды блока пополнит также экс-министр обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян. А возглавлять новое политобъединение будет экс-министр обороны РА Сейран Оганян.