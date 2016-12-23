Пятница, 23 Декабря 2016

АрмИнфо. 24 и 25-го декабря на Ереванском коньячном заводе проходят “Дни открытых дверей”, в ходе которых желающие могут бесплатно посетить музей АРАРАТ и ознакомиться с историей армянского коньякоделия.

В этом году в рамках “Дней открытых дверей” наряду с традиционной канонической программой музея АРАРАТ посетителям будут предложены уникальные экскурсии, которые будут проводиться известными актерами, музыкантами и блоггерами.

Музей АРАРАТ уверенно занял свою нишу среди музеев и галерей Армении для туристов, из года в год, увеличивая показатель посещаемости. Тем не менее, Музей шире “открывая двери” для жителей и гостей столицы в канун новогодних праздников и предлагая безбилетный вход, старается обогатить регулярную экскурсионную программу. Так, в прошлом году была проведена совместная выставка с государственным музеем-заповедником Эребуни, в ходе которой были экспонированы уникальные артефакты эпохи Урарту.

Привлечение известных людей в качестве гидов преследует цель спровоцировать дополнительный интерес к музею как таковому и представить богатую историю коньякоделия в arttainment манере.

Основанием для подобной концепции “Дней Открытых Дверей” послужило что, история АРАРАТ необыкновенно богата и у многих есть свои моменты АРАРАТ, пересказ которых нередко представляет художественный интерес.

Отметим, что музей АРАРАТ Ереванского коньячного завода является официальным партнером Международного Совета Музеев (ICOM) в Армении.