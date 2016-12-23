Пятница, 23 Декабря 2016

АрмИнфо.Для избавления Армении от действующего <преступного> режима, приведшего страну к опустошению и расшатавшему основы государственности, необходимо создать единый фронт, вокруг которого должны консолидироваться как армяне РА, так и Диаспоры, не допустив воспроизводства нынешних властей путем сфальсифицированных выборов 2017 года. Об этом на съезде партии <Третья республика> заявил ее лидер, экс-заместитель главы аппарата президента РА Виктор Даллакян, подчеркнув, что в Армении необходимо осуществить бархатную революцию.

По его словам, дальнейшее пребывание действующего режима у власти является угрозой для армянской государственности и может привести к ее потере. <Если нынешняя власть не уйдет, это приведет к революционным катаклизмам>,- заверил Даллакян.

Он подчеркнул, что возглавляемая им партия в настоящее время ведет переговоры по созданию единого противовластного фронта, при этом воздержавшись указать с какими именно силами.

Согласно муссируемым слухам, в настоящее время партии <Еидение> экс-министра иностранных дел РА Вардана Осканяна, <Наследие> и Демпартия Арама Гаспаряна ведут переговоры по созданию единого блока. По неуточненным данным, за блоком стоит также второй президент Роберт Кочарян, хотя в его офисе опровергли данную информацию. По информации СМИ, блок будут спонсировать глава Союза Армян России Ара Абрамян и российский предприниматель армянского происхождения Андраник Никогосян. К блоку намерен негласно примкнуть также экс-глава Министерства нацбезопасности Армении Карлос Петросян и начальник отряда специального назначения МНБ Артур Алексанян, который имеет большие связи во влиятельных кругах Диаспоры. В ближайшее время ряды блока пополнит также экс-министр обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян. А возглавлять новое политобъединение будет экс-министр обороны РА Сейран Оганян.