Пятница, 23 Декабря 2016

АрмИнфо.Следы от убийства посла России в Турции Андрея Карлова ведут к властям этой страны. Подобное мнение 23 декабря на пресс-конференции в Ереване выразил тюрколог, директор Института востоковедения НАН РА Рубен Сафрастян.

По его словам, убийство российского дипломата в Анкаре нанесло серьезный удар по имиджу турецких властей, кроме того, это является ярким свидетельством того, что турецкая элита разобщена. <Следы убийства посла ведут к службе национальной безопасности Турции и элите, не могу точно сказать к кому именно, но в этом направлении. Это свидетельствует о том, что президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану не удалось до конца нейтрализовать участников июльского провалившегося переворота и говорит о недовольстве части элиты политическим курсом руководства страны>, - убежден востоковед.

Сафрастян констатировал, что Турция понесла серьезные потери на Севере Сирии, и для того, чтобы окончательно не потерять свое влияние в сирийском кризисе, она пошла на тактическое взаимодействие с Россией и Ираном. Он напомнил, что у Турции были серьезные планы овладеть Алеппо, но поскольку они провалились в связи с тем, что правительственным войскам удалось выбить боевиков из города и овладеть Восточной частью города, Анкара сейчас пытается не позволить соединиться двум частям курдского населения на Севере Сирии. <В геополитическом же плане интересы Турции с одной стороны, России и Ирана с другой - полностью расходятся, свидетельством этого является и убийство Карлова, который, как известно, принимал участие в переговорах по Сирии. Таким образом, радикальные джихадисты продемонстрировали свое недовольство политикой Эрдогана>, - заключил Сафрастян.

Напомним, что Вооруженное нападение на Андрея Карлова произошло 19 декабря на фотовыставке <Россия глазами турок> в галерее в Анкаре. Дипломат был расстрелян в спину человеком, пробравшим на выставку в составе охраны благодаря полицейскому удостоверению. Посол РФ в Турции скончался от 8 несовместимых с жизнью пулевых ранений. Убийца был ликвидирован на месте, во время перестрелки с полицейскими. Российское внешнеполитическое ведомство квалифицировал произошедшее как теракт. По предварительным данным в посла стрелял Мевлют Мерт Атлынташ 1994 года рождения. По имеющейся информации он окончил полицейскую школу в Измире. Россия и Турция договорились вести совместное расследование инцидента, в этой связи в Анкару вылетела оперативно-следственная группа в составе 18 сотрудников спецслужб, СКР и МИД России.