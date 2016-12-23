Пятница, 23 Декабря 2016

АрмИнфо.По результатам исследования Ассоциации Gallup International, лучшей страховой компанией в Армении признана "РОСГОССТРАХ АРМЕНИЯ". Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, это третье проведенное в Армении исследование, и третий год подряд РОСГОССТРАХ АРМЕНИЯ получает высшие оценки от потребителей как в Ереване, так и в областях.

Диплом "Лучшая страховая компания Армении 2016" представителю компании РОСГОССТРАХ АРМЕНИЯ вручил директор Армянского представительства Ассоциации Gallup International Арам Навасардян.

А. Навасардян отметил: "В результате опроса, проведенного по всей территории Армении, уже в третий раз компания РОСГОССТРАХ АРМЕНИЯ показывает самый высокий результат. У компании очень высокий уровень узнаваемости, она предоставляет услуги высокого качества, и потребитель отмечает, что компания РОСГОССТРАХ АРМЕНИЯ является лучшей в своей области". При этом директор Gallup International подчеркнул, что потребители придают важное значение качеству обслуживания на всех этапах - как при заключении договоров, так и при выплате возмещений.

Заместитель исполнительного директора компании РОСГОССТРАХ АРМЕНИЯ Ваагн Агавелян со своей стороны заявил: "Это результат многолетнего труда. Хочу поблагодарить клиентов компании, всех сотрудников, а также многочисленных агентов, потому что каждый внес свою лепту в общее дело. Такое признание - это большая честь и большая ответственность. Мы не намерены останавливаться на достигнутом, мы будем постоянно продолжать работы по улучшению качества сервиса в нашей компании>.

Отметим, что страховое закрытое акционерное общество "РОСГОССТРАХ АРМЕНИЯ" учреждено в мае 2008г. и действует на основании лицензии АПО № 0009 на осуществление "страхования не- жизни", выданной Центральным Банком Республики Армения 20 мая 2008 года. Компания входит в Группу компаний РОСГОССТРАХ (Россия). По основным балансовых показателям СК "РОСГОССТРАХ АРМЕНИЯ" удерживает лидерство: уставный капитал на 1 октября 2016г составляет 4.5 млрд драмов, общий капитал

- 6.9 млрд драмов, активы - 12.8 млрд драмов, объем страховых премий

- 7 млрд драмов, страховых возмещений - 3.3 млрд драмов. Компания закрепила за собой первенство и по уровню чистой прибыли - 1.7 млрд драмов за 9 месяцев 2016 года. Из имеющихся 19 классов страхования РОСГОССТРАХ АРМЕНИЯ работает по 15-ти, и это единственная компания работающая по классу страхования кредитных рисков. В Армении компания имеет 50 офисов (в т.ч. 20 филиалов), из коих 15 действуют в Ереване и 35 - в крупных региональных центрах и городах. В декабре 2011 года компания РОСГОССТРАХ АРМЕНИЯ, первая на страховом рынке Армении, получила сертификат соответствия требованиям ISO 9001:2008 от всемирно известной Moody International. В 2016 году РОСГОССТРАХ АРМЕНИЯ первая в Армении получила сертификат соответствия требованиям ISO 9001:2015 от Британского института стандартов.