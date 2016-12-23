Пятница, 23 Декабря 2016

АрмИнфо.Съезд партии "Третья республика"единогласно выбрал председателем правления экс-заместителя аппарата президента Виктора Даллакяна.

Отметим, что согласно муссируемой в СМИ информации партия "Третья республика", возглавленная экс-главой МИД Варданом Осканяном "Единение", "Наследие" и Демократическая партия Армении намерены совместно участвовать в предстоящих парламентских выборах. К данным партиям также намерен присоединится экс-министр обороны Сейран Оганян, которому уже выразило поддержку основанное Артуром Алексаняном (Амараси Артур ) движение "Объеденная Армения ". Согласно муссируемой информации оппозиционный блок будут финансировать второй президент Армении Роберт Кочарян, глава САР Ара Абрамян и бывший директор СНБ Армении, генерал- лейтенант Карлос Петросян.