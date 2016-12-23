Пятница, 23 Декабря 2016

АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении изучила публикации в СМИ в связи с нарушениями в военно-образовательном комплексе "Покр Мгер".

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе ведомства, в рамках изучений направлены запросы в Министерство образования и науки, Омбудсмену Армении, затребованы соответствующие документы и информация.

Итоги изучений Котайкское областное управление Генпрокуратуры направила в областное управление Следственного комитета с целью подготовки материалов решение относительно дальнейшего хода.

Отметим, что 28 ноября в комплексе возникла чрезвычайная и напряженная ситуация - воспитанники <Покр Мгер> в знак протеста шли

по плацу строевым маршем, требуя отставки директора комплекса Ваагна Яхмуряна, которого назначили на эту должность примерно два месяца назад. По словам воспитанников военно-образовательного комплекса <Покр Мгер>, после этого назначения атмосфера у них резко изменилась, изменилось даже отношение офицерского состава. В министерстве образования и науки Армении была создана рабочая группа, для исследования ситуации.

Как заявил Омбудсмен Армении Арман Татоян 6 декабря в беседе с журналистами, в военно-образовательном комплексе <Покр Мгер> есть вопросы, требующие незамедлительного вмешательства. Как считает Татоян, в образовательном учреждении имеются проблемы, начиная от отношения к детям, применения силы до правовых актов деятельности учреждения. В Министерстве образования и науки были проведены соответствующие обсуждения с участием представителя УПЧ. Татоян заверил, что Аппарат Омбудсмена будет последовательным в вопросе восстановления прав детей, учащихся комплекса <Покр Мгер>.