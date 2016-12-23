Пятница, 23 Декабря 2016

АрмИнфо.С 1 февраля 2017 года в Армении снизятся тарифы на электроэнергию. Решение об этом принято на заседании Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) 23 декабря.

Представляя проект решения, начальник Управления тарифной политики КРОУ Гарегин Баграмян отметил, что для конечных потребителей тариф будет снижен на 1,22 драма за 1 кВт.ч, а для социально необеспеченных слоев населения - на 6,2 драма. По его словам, после поступления пакета заявки лицензированного лица ("Газпром- Армения") о пересмотре тарифа на газ для тепловых станций, на основании закона РА "Об энергетике", регулятор по своей инициативе начал процесс пересмотра тарифов на услуги, предоставляемые компаниями электроэнергетической системы, осуществляющих производство электроэнергии и предоставляющие соответствующие услуги конечному потребителю.

Таким образом, с 1 февраля 2017 года для потребителей, получающих электроэнергию от подстанций напряжением в 110 кВ., дневной тариф составит 33.48 драмов за 1 кВт.ч вместо 34.7 - в настоящее время.Ночной тариф будет равен 29.48 драмам за 1 кВт.ч. вместо нынешних

30.7 драмов. Для потребителей, получающих электроэнергию от подстанций напряжением в 35 кВ., дневная ставка тарифа составит 35.98 драмов за 1 кВт.ч вместо нынешних 37.2 драмов. Ночной тариф для данной категории потребителей будет равен 31.98 драмов за 1 кВт.ч вместо нынешних 33.2 драмов. Для потребителей, получающих электроэнергию от подстанций напряжением в 6(10) кВ. ставка дневного тарифа будет равна 41.98 драмов за 1 кВтч.ч. вместо нынешних 43.2 драмов, а ночной тариф окажется на уровне 31.98 драмов вместо нынешних 33.2 драмов. Для потребителей, получающих электроэнергию от подстанций напряжением в 0.38 кВ и ниже ставка дневного тарифа будет равна 44.98 драмов за 1 кВтч.ч. вместо нынешних 46.2 драмов, а ночной тариф окажется на уровне 34.98 драмов вместо нынешних 36.2 драмов. При этом, для социально необеспеченных слоев населения тариф будет снижен с нынешних 46,2 драма до 40 драмов, а ночной - с 36,2 драма до 30 драмов за 1 кВт.ч (все цены представлены с учетом НДС).

Как ранее сообщало АрмИнфо, 24 июня 2016 года Комиссия по регулированию общественных услуг приняла решение о снижении тарифа на электроэнергию для конечных потребителей ровно на 2,58 драмов или на 5,9%. С 1 августа 2016 года дневной тариф был установлен в 46,20 драмов вместо ранее действующих 48,78 драмов, а ночной - в 36,20 драмов за кВт.ч, вместо 38,78 драмов.