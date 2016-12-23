Пятница, 23 Декабря 2016

АрмИнфо. КПП "Верхний Ларс" открыт для всех видов транспорта при использовании противоскользящих цепей. Министерство ЧС РА сообщает, что 23-го декабря по положению на 11.00 часов в республике есть труднопроходимые автодороги.

Труднопроходимы автодороги Ванадзор-Дилижан, Ванадзор-Степанаван-Алаверди, Сотк-Карвачар и Варденяцский перевал.

На автодорогах Сараван-"Зангер", Апаран-Арагац, Талин-Гюмри, марзов Ширак и Сюник местами наблюдается гололедица.

"Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей при использовании противоскользящих цепей", - говорится в сообщении МЧС Армении.