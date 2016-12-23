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 Пятница, 23 Декабря 2016

Наира Бадалян

КПП "Верхний Ларс" открыт для всех видов транспорта

КПП "Верхний Ларс" открыт для всех видов транспорта

АрмИнфо. КПП "Верхний Ларс" открыт для всех видов транспорта при использовании противоскользящих цепей. Министерство ЧС РА сообщает, что 23-го декабря по положению на 11.00 часов в республике есть труднопроходимые автодороги.

Труднопроходимы автодороги Ванадзор-Дилижан, Ванадзор-Степанаван-Алаверди, Сотк-Карвачар и Варденяцский перевал.

На автодорогах Сараван-"Зангер", Апаран-Арагац, Талин-Гюмри, марзов Ширак и Сюник местами наблюдается гололедица.

"Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей при использовании противоскользящих цепей", - говорится в сообщении МЧС Армении. 

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