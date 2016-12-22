Четверг, 22 Декабря 2016

АрмИнфо.Следственный комитет Армении представил подробности смерти матери и двух малолетних детей в Спитаке.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе ведомства, в Лорийском отделе СК РА продолжаетcя следствие в рамках дела об убийстве двух малолетних детей и смерти 45- летнй женщины. <По предварительным результатам судмедэкспертизы, смерть двух несовершеннолетних детей наступила в результате механической асфиксии, которая последовала в результате удушения со стороны женщины твердым предметом в области шеи. Cмерть женщины (М. Ованнисян) также наступила в результате механической асфиксии. Согласно экспертам, смерть детей наступила намного раньше, чем смерть матери. Следствие продолжается>, - говорится в сообщении СК.

Напомним, что 19 декабря в районе 15:10 часов по местному времени поступило сообщение, что в одном из подъездов квартирных домов Спитака обнаружена повешенной женщина. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили в подъезде повешенной М. Ованнисян 1971 г.р., а в квартире мертвыми детей 5 и 7 лет. По факту было возбуждено уголовное дело по пункту 1, части 2 статьи 102 УК РА и части 1 статьи 110 УК РА. В результате предпринятых следственных мероприятий стало известно, что женщина с 13 февраля 2014 года находилась на учете в психиатрическом отделе Спитакского медцентра с диагнозом <депрессивный синдром с выраженным расстройством>.