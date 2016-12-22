Четверг, 22 Декабря 2016

АрмИнфо.Для парламентских сил Армении пока непонятна позиция экс-министра обороны Сейрана Оганяна на политической арене.

В частности, секретарь фракции АРФ "Дашнакцутюн" Агван Варданян в беседе с корреспондентом АрмИнфо заметил, что в заявлении экс-министра не было жестких оппозиционных формулировок, следовательно, рано говорить о его дальнейших планах. При этом он заверил, что у АРФД и Оганяна не было каких-либо обсуждений относительно сотрудничества. Варданян вновь заявил, что АРФД намерена участвовать в предстоящих парламентских выборах по отдельному списку. Однако он считает Оганяна и его силу конкурентом АРФД. "Все те силы, которые участвуют в выборах, являются конкурентами, и команда Оганяна, которая пока неизвестна не исключение", - отметил дашнакцакан.

Глава фракции Армянский национальный конгресс Левон Зурабян же заявил, что Оганян имеет конституционное право участвовать в предвыборной гонке. "Его политическая заявка должна получить контуры и развитие, чего пока нет. Непонятен формат его участия, политическая позиция, следовательно, и возможности сотрудничества", - отметил он. При этом оппозиционер заявил, что АНК пока не считает Оганяна конкурентом, поскольку не опубликована его программа и дальнейшие действия. Зурабян заметил, что Оганян не проводил каких-либо консультаций с АНК.

Член фракции "Процветающая Армения" Микаел Мелкумян поприветствовал вступление Оганяна в политику, поскольку последний, на его взгляд, является истинным патриотом. На взгляд депутата, политическая заявка Оганяна сразу после освобождения с поста министра обороны свидетельствует о наличии у него серьезной и обоснованной обеспокоенности относительно будущего страны. "У меня нет оснований для сомнений в его адрес, поскольку сложно судить по одному заявлению. Оганян прошел серьезный, путь, имел серьезную роль в строении армии, следовательно, он в состоянии рассчитать все риски",- подчеркнул депутат. Он также не исключил возможности сотрудничества, если позиции Оганяна и ППА будут созвучны, однако заметил, что пока обсуждений по этому вопросу не было.

Отметим, что экс-министр обороны Сейран Оганян 20 декабря заявил о намерении участвовать в парламентских выборах, сформировав новую команду, которая, на его взгляд, будет более эффективно править страной. Он также заявил, что проводит политические консультации со многими политическими силами, однако подробности представит позже.