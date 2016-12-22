Четверг, 22 Декабря 2016

АрмИнфо. Региональная система ПВО прикроет только территорию и воздушное пространство Армении. Об этом 21 декабря на заседании комитета Совета Федерации по международным делам, сообщил замминистра обороны РФ Николай Панков, отвечая на вопрос главы комитета Константина Косачева относительно того, что будет происходить в случае очередного обострения ситуации вокруг Нагорного Карабаха, и в этом контексте данная система не применяется в принципе или существуют какие-то варианты.

По словам Панкова, соглашение четко дает ответ на этот вопрос - действия соглашения распространяются на территорию и воздушное пространство Армении. В свою очередь Косачев отметил, что Нагорный Карабах не является частью территории Армении, поэтому системы ПВО там использоваться не будут.

21 декабря комитет по международным делам одобрил ратификацию соглашения между Россией и Арменией о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны в кавказском регионе коллективной безопасности. 14 декабря документ был ратифицирован Госдумой РФ.

Напомним, что 23 октября 2015 года правительство РФ одобрило Соглашение о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны с Арменией в Кавказском регионе коллективной безопасности. Документ был представлен на подпись президенту России, который впервые и анонсировал создание единой системы ПВО в ноябре 2013 года. 11 ноября того же года президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение между РФ и Арменией о создании объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности. А уже 23 декабря министр обороны России и Армении Сергей Шойгу и Сейран Оганян подписали соглашение о создании Объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности. На практике единая система ПВО Армении с Россией уже действует, учитывая сопряженность российских систем ПВО С-300 и самолетов МИГ-29 с системой ПВО Армении, а также с системами управления единого командования на Северном Кавказе.

Документ устанавливает нормативно-правовую основу совместного применения войск, выполняющих задачи противовоздушной обороны двух стран, а также определяет функции, принципы построения и применения войск, входящих в состав Объединенной региональной системы ПВО в кавказском регионе коллективной безопасности. Соглашение предусматривает создание этой региональной системы в качестве составной части Объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ.

<Основными задачами Объединенной региональной системы ПВО являются: организация и несение боевого дежурства по противовоздушной обороне в кавказском регионе коллективной безопасности; поддержание системы боевого управления, а также вооружения и военной техники войск Объединенной региональной системы ПВО в постоянной готовности к применению; осуществление взаимодействия с войсками (силами), входящими в состав других региональных систем ПВО>, - говорится в пояснительной записке к проекту закона. Оговорено, что координацию совместных действий системы и тех сил, которые входят в состав других региональных систем, осуществляет главнокомандующий Воздушно-космическими силами Вооруженных сил РФ, а общее руководство совместными действиями возложено на командующего войсками Южного военного округа РФ.