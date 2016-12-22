Четверг, 22 Декабря 2016

АрмИнфо.Говорить о каких-либо уступках в переговорном процессе по мирному урегулированию карабахского конфликта неуместно. Об этом 22 декабря, комментируя выступление первого президента Армении Левона Тер- Петросяна на съезде Армянского национального конгресса, заявил секретарь фракции АРФ "Дашнакцутюн" Агван Варданян.

"Ничего нового в его выступлении не было. Первый президент всегда выступал с таких позиций, и, говоря об урегулировании, он имеет ввиду взаимные уступки, которые неуместны, поскольку вторая сторона конфликта не имеет подобного намерения", - отметил он. Варданян также считает, что армянская сторона должна делать выводы из апрельской войны. "В конце концов, мир не просят его завоевывают и принуждают", - отметил он.

Комментируя утверждение Тер-Петросяна о том, что ныне обсуждается более низкий статус НКР, чем в 1997 году, при его пребывании у власти, Варданян заявил, что с теми же заявлениями Тер-Петросян выступал несколько лет назад. "Ничего не изменилось в его позициях. Дай Бог, чтобы он имел возможность повторить то же самое через 20 лет", - отметил Варданян.

Отметим, что в речи Тер-Петросяна на съезде АНК красной линией проходила идея о необходимости территориальных уступок с армянской стороны при урегулировании карабахского конфликта. По мнению Тер-Петросяна, если армянская сторона не пойдет на эти уступки, впоследствии она окажется в более сложной ситуации. Он также назвал Алиева конструктивным лидером, а власти Армении упрекнул в том, что они не достаточно четко и однозначно говорят о необходимости уступок. Касаясь Турции, он заявил, что Анкара в отношении Армении не предпринимала каких-либо вражеских действий кроме блокирования ее границ, и если карабахский конфликт решится, то армяно-турецкие отношения нормализуются без всяких дополнительных усилий. Тер- Петросян также подверг критике концепцию <армия-нация>, считая ее не эффективной для Армении.