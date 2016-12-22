Четверг, 22 Декабря 2016

АрмИнфо.Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал у правительства Армении объяснений относительно состояния здоровья арестованного по делу о захвате Полка Патрульной службы Артура Саркисяна ( он доставил еду голодающим членам группы <Сасна црер> -ред.). Об этом говорится в распространенном заявление адвокатов Саркисяна Тиграна Егоряна, Давида Гюрджяна и Ваге Григоряна.

Адвокаты напомнили, что 17 декабря текущего года они обратились в ЕСПЧ с просьбой предпринять незамедлительные действия, с тем, чтобы правительство Армении обеспечило необходимое лечение их подзащитного, в случае необходимости, в том числе, и в гражданской больнице. <В двухдневный срок после представления иска, ЕСПЧ согласно уставу, направил в Правительство Армении запрос, в котором потребовал представить информацию о состоянии здоровья Артура Саркисяна, а также его медкарту с информацией об оказанной ему медпомощи за последний>,

- говорится в заявлении адвокатов.

Напомним, что бесчеловечное, по определению адвокатов, отношение к Саркисяну со стороны администрации УИУ <Нубарашен> побудило их обратиться с иском в ЕСПЧ. Артур Саркисян страдает болезнью Бехтерева (анкилозирующий спондилоартрит), он является военным инвалидом второй группы. Во время нахождения в заключении у него были выявлены эрозии желудка и пищевода, которые на протяжении нескольких дней кровоточили, однако ему не оказывалось необходимой медпомощи. Более того, медпомощь ему оказали после многочисленных жалоб сокамерников, когда его состояние было уже крайне тяжелым.

Отметим, что доставившему членам <Сасна црер> еду Артуру Саркисяну инкриминируются те же статьи, что и всем членам группы, а именно захват и уничтожение зданий и транспортных средств, незаконное ношение, реализация, использование оружия и боеприпасов. В качестве меры пресечения избран арест.