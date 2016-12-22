Четверг, 22 Декабря 2016

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

23 декабря текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:30-17:00 жилые дома 4, 2 на ул. Джугаи, 21/2, 4/1, 19, 21/1 на ул. Нансена в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 1, 3, 5, 12, 14 на ул. Микоян, 2, 4, на ул. Мара, 59 на пр. Гая, 6, 8, 8/1, 10, 14, 16 на ул. Галшоян и прилегающие общественные абоненты в 5-ом Нрокском массиве; жилые дома 8, 13, 23, 24, 25 на ул. Аветисян, 28, 29, 30, 38, 41 на ул. Хоренаци в 7-ом Норкском массиве; жилые дома 1-10 на ул. Минск в 8-ом Норкском массиве; жилые дома 3, 9, 11, 13/6, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 34, 35, 37, 55 на ул. Вильнюса, школа N 198, прилегающие собственные дома и общественные абоненты в 9- ом Норкском массиве;

в Араратском марзе:

11:00-16:00 село Шаумян;

в Котайкском марзе:

11:00-13:00 стадион и прилегающие общественные абоненты в городе Абовян;

в Гегаркуникском марзе:

14:30-15:30 села Гетик, Мартуни, Айгут, Барепат, Дзораванк, Антарамеч, Калаван, прилегающие общественные абоненты, станции сотовых операторов "Виваселл МТС" и "АрмеТел".

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.