Четверг, 22 Декабря 2016

АрмИнфо.Ответственность за апрельскую войну в зоне карабахского конфликта несет Азербайджан. Об этом в беседе с журналистами в Ереване заявил директор Института стран СНГ Константин Затулин.

<Нам известно, что произошло в апреле, эти трагические случаи произошли вследствие нарушения Азербайджаном режима прекращения огня. До этого режим прекращения огня также нарушался, но не такими темпами, очевидцами которых мы стали во время четырехдневной войны>,- заявил он.

Подчеркнув, что карабахский конфликт должен быть урегулирован исключительно мирным путем, Затулин заметил: <НКР не может быть частью Азербайджана, однако территории, прилегающие к НКР, должны быть возвращены Азербайджану>.

Касаясь армяно-российских отношений Затулин констатировал, что в настоящее время в Армении есть сомнения относительно выполнения Москвой союзнических обязательств. <Думаю, Россия должна сделать все возможное, дабы свести эти сомнения к минимуму, для их нейтрализации>, - отметил политолог. По убеждению Затулина, союзнические отношения Армении и России глубоки и всеобъемлющи. <Только в этом году между Арменией и Россией был подписан договор о единой системе ПВО, Россия впервые предоставила комплекс <Искандер> другому государству, коим явилась Армения>, - резюмировал политолог.