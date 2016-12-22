Четверг, 22 Декабря 2016

АрмИнфо. Анализируя убийство российского посла в Турции, весьма важно правильно определиться с ареной, на которой оно произошло. Думаю, что она была геополитической. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор центра стратегических исследований "Ашхар" (Степанакерт) эксперт по проблемам военной и национальной безопасности Рачья Арзуманян.

19 декабря посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит выстрелом в спину человеком, имеющим вид охранника, в Галерее современного искусства в Анкаре, где проходила фотовыставка "Россия глазами турок". После чего был расстрелян турецкими полицейскими. В Турцию из России для расследования убийства посла вылетела оперативно-следственная группа в составе 18 сотрудников спецслужб, СКР и МИД,

"В этом свете, пытаться снижать масштаб произошедшей трагедии не приходиться. Также бессмысленно опускаться до обсуждения инструментария, как-то терроризм и прочее. В данном случае мы сталкиваемся с тщательно продуманной спецоперацией, важным элементом которой является практически безукоризненно поставленная картинка. На мой взгляд, в подготовке операции принимали участие турецкие спецслужбы, без которых ее проведение было бы невозможно", - отметил Арзуманян.

По его оценкам, если все происходящее для российской власти - черный лебедь (Ред. теория, рассматривающая труднопрогнозируемые и редкие события), то это может означать утерю Москвой способности вести геополитическую игру. И потому предвещает перспективы проигрыша.

Арзуманян отмечает, что если это геополитическая арена, и Большая игра, то было бы неплохо вспомнить, а может даже осознать невозможность турецко-русского союза по определению. По его оценкам, ему просто не дадут сложиться, а все попытки выстроить альянс приведут к развалу одной из этих держав.

"Намечающийся тройственный союз Россия-Иран-Турция, конечно, навевает на определенные размышления, однако, очень похоже, что он также невозможен. И в подобной ситуации, когда России приходится думать над следующим ходом, когда ей уже поставлен мат, она вполне может перевернуть доску. Это также эффективная политика, если, конечно, для этого есть необходимая мощь", - подытожил аналитик.